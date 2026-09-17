Netflix presentó el tráiler de "Tyson", su nueva serie documental sobre la leyenda del boxeo

"¿Se imaginan abandonar la escuela secundaria, tener 20 años y ser el campeón del mundo?", pregunta el exboxeador de 60 años a los espectadores en el tráiler, que se estrenó hoy.

Mike Tyson se sincera como nunca antes en una nueva serie documental de Netflix que repasa su legendaria carrera en el boxeo. La producción llega a la plataforma de streaming el 13 de octubre .

"¿Se imaginan abandonar la escuela secundaria, tener 20 años y ser el campeón del mundo?" , pregunta el exboxeador de 60 años a los espectadores en el tráiler, que se estrenó hoy.

Mientras se reproducen varios fragmentos de los combates y conferencias de prensa de Tyson, incluido el infame momento de 1997 en el que mordió a Evander Holyfield en el ring, Tyson dice: "Estaba loco por aquel entonces, ¿eh?".

La esposa de Tyson , Lakiha “Kiki” Spicer , asegura en el adelanto: “Por todo lo que ha pasado... la mayoría de la gente simplemente habría muerto”.

Tyson narra la vida de la leyenda del deporte, “desde su caótica infancia en Brooklyn hasta su estrellato mundial”, según la sinopsis oficial. “Relata su meteórico ascenso como el campeón de peso pesado más joven de la historia. Pero más allá de la gloria se esconde una historia turbulenta de fama, influencia y controversia que casi lo destruye. Con cruda honestidad, Tyson afronta las decisiones, las presiones y el precio personal que conlleva su legado. Sin filtros y profundamente personal, ‘Tyson’ es un poderoso retrato de grandeza, caída y redención”.

Junto con la docuserie, también se anunció un primer vistazo al espectáculo unipersonal de Tyson, Mike Tyson: Return of the Mike, que se estrenará en la plataforma el 3 de noviembre. Netflix lo describe como un especial crudo y sin filtros en el que "cambia la amenaza por la travesura, revelándose como un comediante nato con un gran sentido del ritmo y un don para convertir su propio caos en chistes ingeniosos".

“Es Tyson como nunca lo has visto: desprevenido, impredecible y genuinamente hilarante; prueba de que el hombre más malo del planeta también podría ser uno de los más graciosos”, reza la sinopsis oficial.

Mike Tyson: El regreso de Mike fue dirigida por Kiki Tyson y filmada en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. Tanto Mike como Kiki fueron productores ejecutivos junto con Marc Lieberman.