Lula da Silva, duro con Flavio Bolsonaro: "Brasil no soporta políticos que de día muestran la bandera y de noche se ponen en cuatro para EEUU" + Agregar ámbito en









En un acto en Brasilia, el presidente y candidato lanzó duras críticas contra su máximo contrincante. Las elecciones en Brasil se llevarán adelante el próximo 4 de octubre.

Archivo, A 2 semanas de las elecciones, Lula cuestionó la relación de los Bolsonaro con Trump.

El presidente de Brasil y candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, lanzó fuertes críticas contra su principal contricante, Flávio Bolsonaro, en el marco de un acto de campaña en Ceilândia, un barrio popular de Brasilia: "Este país no tolera a políticos que, de día, muestran la bandera nacional y, de noche, se ponen en cuatro ante Estados Unidos y la bandera estadounidense".

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La fuerte frase de Lula se produce en medio de tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos, por temas como los aranceles y la seguridad, pero también por la relación - y el apoyo expreso - que mantiene el mandatario norteamericano, Donald Trump, con el expresidente Jair Bolsonaro y su hijo, Flávio.

Con las elecciones presidenciales de Brasil a la vuelta de la esquina - se realizarán el próximo 4 de octubre de 2026 - Lula afirmó que viajará el próximo martes a Nueva York, donde pronunciará un discurso en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con un fuerte mensaje electoral: "Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil”.

En este marco, el secretario de Asuntos Multilaterales Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos Bicalho Cozendey, señaló que “no está prevista una reunión bilateral específica” entre ambos mandatarios.

La fuerte crítica de Lula a Bolsonaro. El enfrentamiento diplomático entre ambos gobiernos se da además en la recta final de las elecciones presidenciales de Brasil. Lula y Flávio Bolsonaro aparecen en un escenario de paridad de cara a octubre. Una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg difundida este jueves los ubicó en empate estadístico ante un eventual balotaje, con una diferencia dentro del margen de error. Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos más votados avanzarán a una segunda vuelta, que se realizará el 25 de octubre.

El discurso de Lula da Silva contra los Bolsonaro Con la tensión presente, el mandatario brasileño dio su discurso frente a miles de personas en Brasilia y aseguró que "Brasil no quiere ser colonia de nadie. Brasil quiere ser soberano, liderado por brasileños, y construir su futuro con el sudor y la sangre de los brasileños". En medio del tira y afloje comercial por los aranceles impuestos por el republicano, Lula respondió: "No vamos a exportar nuestros elementos de tierras raras; vamos a exportar productos desarrollados, fabricados y procesados en Brasil, porque ya no queremos ser exportadores de materias primas; queremos ser exportadores de inteligencia y conocimiento". Lula, durante su acto en Brasilia. Sobre el final, adelantó: "El domingo a las 10 de la mañana me subo a un avión y voy a la reunión de la ONU para conversar con Trump (Donald Trump, presidente de Estados Unidos) y decirle que no interfiera en las elecciones de Brasil. Brasil tiene un solo dueño: el pueblo brasileño”. La tensión entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro Estados Unidos y Brasil mantienen una disputa que combina diferencias comerciales y cuestionamientos sobre la política de seguridad. En julio, el Gobierno de Donald Trump impuso dos rondas de aranceles a productos brasileños, medidas que Luiz Inácio Lula da Silva cuestionó públicamente. A esta tensión se sumaron las críticas estadounidenses a la política brasileña frente al crimen organizado. Trump volvió a expresar su preocupación el miércoles, en un documento enviado al Congreso de Estados Unidos. El mandatario republicano cuestionó la actuación del Gobierno de Lula frente al Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), dos de las principales organizaciones criminales de Brasil y consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos.