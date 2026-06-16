Llega una nueva marca china: Leapmotor, de Stellantis, lanzó la preventa de su primer modelo + Agregar ámbito en









La marca asiática inicia su operación local con un SUV ultra-híbrido que combina tecnología, eficiencia y un precio competitivo de u$s31.990.

Leapmotor ultima detalles para su desembarco en el país

Con el impulso del grupo Stellantis, la firma Leapmotor oficializó su desembarco en el país y abrió la preventa del Nuevo B10 ultra-híbrido, un SUV del segmento C que busca posicionarse como una alternativa moderna dentro del mercado local. La propuesta apunta a una movilidad más eficiente y tecnológica, con una autonomía que supera los 900 kilómetros.

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La marca, nacida en China en 2015 como una start-up de vehículos de nuevas energías, viene mostrando un crecimiento acelerado a nivel global. Tras alcanzar cerca de 600.000 unidades vendidas en 2025, proyecta superar el millón en 2026, consolidándose como uno de los jugadores más dinámicos del segmento electrificado.

El B10 introduce la tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle), que combina la conducción silenciosa de un eléctrico con la autonomía de un motor a combustión. Este enfoque resulta clave para mercados como el argentino, donde la infraestructura de carga aún es limitada.

En términos de diseño, el modelo apuesta por un estilo minimalista y moderno, con líneas dinámicas y un interior dominado por una pantalla táctil de 14,6 pulgadas. Además, incorpora materiales de alta calidad y soluciones orientadas al confort, como asientos certificados y sistemas de gestión de aire en cabina.

leapmotor(1) La propuesta apunta a una movilidad más eficiente y tecnológica, con una autonomía que supera los 900 kilómetros.

La seguridad también es protagonista: cuenta con 7 airbags, 12 sensores y 15 asistencias a la conducción (ADAS nivel L2), además de una estructura reforzada y baterías integradas al chasis que mejoran la estabilidad. A esto se suma la posibilidad de recibir actualizaciones remotas mediante sistema OTA, manteniendo el vehículo siempre actualizado. “Somos el primer país de la región en comercializar este innovador C-SUV y lo lanzamos con una propuesta muy atractiva”, destacó Valere Lourme, responsable de la marca en Argentina. En la misma línea, Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, remarcó: “El respaldo del grupo garantiza un nivel de servicio diferencial y una estrategia de largo plazo para la movilidad electrificada”. Cuánto vale el B10 ultra-híbrido El modelo se ofrece a u$s31.990, con bonificación en el patentamiento durante junio, y puede reservarse online mediante una seña. Así, Leapmotor inicia su camino en el país con una propuesta que combina innovación, autonomía y posicionamiento competitivo.