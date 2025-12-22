Atentado contra Cristina Kirchner: la Cámara Federal ratificó el archivo parcial de la investigación sobre Gerardo Milman

El tribunal sostuvo que las pruebas reunidas no permiten por el momento acreditar la vinculación de Milman con el hecho. El archivo dispuesto no impide una eventual reapertura si surgieran nuevos elementos relevantes.

La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el archivo parcial de la causa que investigaba una eventual participación de Gerardo Milman en el atentado contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

La decisión fue adoptada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens , quienes rechazaron los recursos presentados por los abogados que representan a la expresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal y el fiscal José Luis Agüero Iturbe y respaldaron el criterio de la jueza María Eugenia Capuchetti.

La Sala I de la Cámara consideró que, tras una “abundante producción de medidas de prueba”, no se logró corroborar la hipótesis que pretendía involucrar al exlegislador.

En ese sentido, afirmó que “las evidencias reunidas permiten acreditar, al menos por el momento, la ausencia de relación del investigado con los hechos objeto de pesquisa”.

La acusación contra Milman

La investigación sobre Milman se había iniciado a partir de la declaración de un testigo que aseguró haberlo escuchado pronunciar la frase: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, días antes del ataque, en un bar del centro porteño.

Sin embargo, la Cámara destacó que ninguno de los restantes testigos presentes confirmó haber oído esa expresión, y que el declarante principal se encuentra imputado por presunto falso testimonio en otra causa conexa.

Los jueces también valoraron el resultado de las pericias telefónicas.

Según el fallo, los celulares secuestrados y analizados “no presentaron contenido de relevancia para la investigación”, ni arrojaron menciones vinculadas al atentado o a la frase atribuida al exdiputado.

Tampoco los entrecruzamientos de llamadas ni las geolocalizaciones aportaron datos de interés, concluyó la justicia.

Frente a los planteos de la querella y la fiscalía, que reclamaban nuevas medidas de prueba, entre ellas, el análisis de otros dispositivos telefónicos, la Cámara sostuvo que su producción resultaría “inoficiosa”, dado el peso de la prueba ya reunida. Además, recordó que el archivo dispuesto no impide una eventual reapertura si surgieran nuevos elementos relevantes.

En su voto, los jueces remarcaron también que en el juicio oral por el atentado —que concluyó recientemente— se acreditó la responsabilidad de los autores materiales, sin que se hiciera referencia a instigadores o financistas externos. Ese contexto, señalaron, refuerza la decisión de mantener el archivo respecto de Milman .

Teléfono bloqueado

Respecto de la propuesta de esperar el resultado del análisis del teléfono de Milman, el cual no pudo ser peritado “en virtud de no haber podido aún ser desbloqueado”, la Cámara resolvió que “dicha medida no obsta al dictado del archivo de este tramo de la investigación, la cual justamente podrá reabrirse en caso de ser hallada la tecnología adecuada para acceder a su contenido”.

Finalmente, el tribunal resolvió confirmar la decisión recurrida dejando firme el archivo parcial de la investigación en lo que respecta al exdiputado nacional.

La posición del camarista Llorens a favor del sobreseimiento

El camarista Llorens coincidió en líneas generales con sus colegas, pero consideró el sobreseimiento de Milman. “Al haber considerado desde un comienzo que no correspondía secuestrar el celular de G. M. -pues no existía en el sumario elemento alguno que otorgara un mínimo sustento a las expresiones del testigo A., que dieron inicio a la línea investigativa que aquí se trata-, entiendo que las diligencias probatorias que las acusaciones insisten en producir resultan inconducentes, frente a la suficiencia de elementos de prueba que, a mi criterio, permitirían decretar sin más el sobreseimiento del aquí denunciado”, postuló Llorens.

De todas maneras, se unió al voto de sus colegas. “En función de todos estos elementos, y más allá de entender que se encontrarían dadas las condiciones para la desvinculación definitiva de G. M. en el legajo, voto por homologar lo decidido”, esto es el archivo parcial de la investigación.