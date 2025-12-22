¿Rally de Navidad? Wall Street sube por un interés en las tecnológicas que no encuentra freno + Seguir en









Mientras las tecnológicas suben en el premarket, los metales preciosos alcanzan nuevos récords. Además, se suman comentarios a favor de nuevas bajas de tasas por parte de funcionarios de la Fed.

Europa marca la diferencia y muestra bajas leves.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este lunes, al igual que los mercados asiáticos, que cerraron con fuertes subas en el arranque de la jornada. El apetito por las acciones tecnológicas impulsa el buen ánimo. El oro y la plata alcanzaron máximos históricos. Mientras tanto, los mercados europeos abrieron a la baja el lunes.

En este contexto, marcado por una semana corta por las fiestas, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500, sube 0,36% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,54%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,08% al alza.

A solo dos semanas de que termine el año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas: el Nasdaq sube 19,08%, el S&P 500 acompaña con +15,24% y el Dow Jones le sigue con +12,36%.

Las claves de esta jornada en Wall Street En la previa, las acciones con mayores subas son Micron (+3,06%), Newmont Goldcorp (+2,95%) y Albemarle Corp (+2,45%). Otra tecnológica de peso que aumenta es Oracle, con un incremento de 2%. En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Honeywell (-2,56%) y Darden Restaurants (-1,03%).

En el sector de commodities, el oro cruzó el nivel de u$s4.400 la onza por primera vez este lunes, impulsado por las expectativas de recortes de tasas en EEUU, mientras que la plata siguió su ejemplo, subiendo a un nuevo récord, por encima de los u$s69 la onza.

Si bien el oro se considera una cobertura contra la inflación y un activo seguro en tiempos de incertidumbre, este activo sin rendimiento también tiende a beneficiarse en entornos de tasas de interés más bajas. En este sentido, el gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, reiteró el viernes que el banco central estadounidense debería recortar las tasas de interés debido a que la inflación se ha desacelerado y la política monetaria debe compensar los riesgos para el mercado laboral. Las bolsas en el resto del mundo En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx retrocede 0,09%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,01% y el CAC francés cae 0,41%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,50%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,43%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,69%. Mientras, el Kospi surcoreano, plaza particularmente expuesta las empresas de IA, saltó 2,12%. Por su parte, el Nikkei 225 japonés aumentó 1,84%.