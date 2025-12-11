Boom de autos eléctricos en la Argentina: las ventas saltan 500% gracias al cupo sin arancel + Seguir en









El repunte está directamente relacionado con el tope gubernamental que permite importar hasta 50.000 vehículos sin abonar el gravamen externo.

Los autos eléctricos continúan escalando en el mercado automotor argentino Depositphotos

La comercialización de autos 100% eléctricos volvió a mostrar un salto significativo en la Argentina durante noviembre de 2025. Según los registros oficiales, se vendieron 225 unidades, lo que implica un incremento cercano al 492% respecto del mismo mes del año anterior.

El repunte está directamente relacionado con el cupo gubernamental que permite importar hasta 50.000 vehículos eléctricos sin pagar el arancel externo del Mercosur, un beneficio diseñado para acelerar la transición hacia tecnologías de bajas emisiones.

Pese a este avance, el segmento sigue siendo marginal dentro del mercado automotor: entre enero y noviembre, los eléctricos representan apenas el 0,2% de todos los patentamientos. Aun así, la tendencia es firme: frente a octubre, el volumen creció otro 9,8%, consolidando un trimestre de fuerte impulso.

El informe del Siomaa señala que durante noviembre se registraron 16 modelos distintos. Dentro de esa oferta, sólo seis ingresaron con la ventaja impositiva, mientras que otros cuatro –producidos en el país– tienen uso limitado a predios cerrados y seis modelos premium tributaron el arancel completo más un impuesto interno adicional del 18%.

Qué marca quedó al frente de los patentamientos de vehículos eléctricos En el reparto de mercado, BYD volvió a quedar al frente con 168 unidades, equivalente a casi tres cuartos de las ventas. Sus dos modelos más accesibles, Dolphin Mini y Yuan Pro, aportaron 87 y 81 patentamientos, respectivamente. Más atrás se ubicaron Chevrolet, con 26 unidades del Spark EUV, y Baic, con 5 patentamientos del EU5 Plus. Solo estos cuatro vehículos concentraron el 88,2% del total.

El resto del mes se completó con modelos como el furgón Renault Kangoo E-Tech (5 unidades) y los SUV Volvo EX30 y C40 (3 unidades cada uno), además de unidades aisladas de Mercedes-Benz, Ford, Great Wall, Tesla, ArcFox y vehículos urbanos de Coradir y Volt Motors. BYD DOLPHIN MINI BYD volvió a quedar al frente con 168 unidades, equivalente a casi tres cuartos de las ventas. Sus dos modelos más accesibles, Dolphin Mini y Yuan Pro, aportaron 87 y 81 patentamientos, respectivamente. El movimiento ascendente del sector comenzó en septiembre, con la llegada de los primeros Spark EUV —104 ventas en su debut— y continuó en octubre, cuando se alcanzaron 205 patentamientos y se amplió la variedad de modelos a 23. Para diciembre y enero las expectativas son favorables. Se espera un nuevo ingreso de vehículos que completarán el cupo sin arancel, cuya reglamentación exige que todos los beneficiados sean nacionalizados antes del 31 de enero de 2026. Especialistas destacan que estas políticas permiten diversificar la oferta y promover la movilidad eléctrica, aunque insisten en que la infraestructura de carga sigue siendo el principal cuello de botella. Si bien el sector privado avanza con nuevas estaciones y corredores eléctricos, indican que será necesario un plan nacional coordinado para sostener el crecimiento y acompañar la adopción masiva de este tipo de vehículos en los próximos años.