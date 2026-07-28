Boom de autos eléctricos e híbridos en la Argentina: los patentamientos se cuadruplican y ya representan el 15% del mercado

Los vehículos a batería crecieron más de 300% en el primer semestre de 2026, en contraste con la caída del mercado total. El impulso del régimen arancelario y el avance de marcas chinas explican el salto.

El mercado de autos eléctricos en el país continúa activo y en crecimiento

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación marcada por el avance de la electromovilidad . Durante el primer semestre de 2026 se patentaron 42.238 vehículos híbridos y eléctricos, un volumen que multiplica por más de cuatro el registrado en igual período de 2025.

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El crecimiento interanual alcanzó el +339,4% , en un contexto donde el mercado total de 0km mostró una contracción del 11,1% . Como resultado, este tipo de motorización pasó a representar el 15,2% del total de patentamientos de autos y vehículos livianos.

La distribución por tipo de motorización muestra un claro predominio de los híbridos no enchufables ( HEV ), que concentran el 55% de las ventas con 23.222 unidades. Sin embargo, comienzan a ganar terreno las alternativas más modernas.

Los híbridos enchufables ( PHEV ) ya representan el 21% del total , con 8.979 unidades, superando a los mild hybrid (MHEV), que alcanzan el 15% (6.160 unidades). Por su parte, los vehículos 100% eléctricos (BEV) todavía tienen una participación menor, del 9% , con 3.877 unidades.

La tendencia muestra un cambio progresivo hacia tecnologías enchufables , que empiezan a ganar peso dentro del segmento.

El rol clave del régimen arancelario y el avance chino

Gran parte de este crecimiento está impulsado por el Decreto 49/2025, que habilita la importación con arancel 0% para vehículos electrificados de extrazona con un valor FOB de hasta u$s16.000, dentro de un cupo anual de 50.000 unidades.

Este esquema no solo dinamizó el volumen, sino que también redefinió el origen de los vehículos. Las unidades provenientes de China dominan el mercado, con la mayor participación y las tasas de crecimiento más elevadas en todas las tecnologías.

La tendencia muestra un cambio progresivo hacia tecnologías enchufables, que empiezan a ganar peso dentro del segmento. Grupo SDM

En los híbridos, los modelos de origen chino concentran cerca del 29% de las ventas y registraron subas exponenciales. En contraste, los vehículos provenientes de Brasil mantienen una participación relevante pero con un crecimiento mucho más moderado.

El sistema funciona mediante licitaciones anuales. Hasta ahora se adjudicaron 100.000 unidades entre los cupos 2025 y 2026, con una distribución entre terminales e importadores y la reasignación de remanentes no utilizados.

Más oferta y nuevos jugadores

Otro de los cambios más visibles es la expansión de la oferta. Mientras que en el primer semestre de 2025 había 87 modelos disponibles, en 2026 la cifra ascendió a 145 modelos, con la incorporación de 50 nuevas opciones en apenas seis meses.

La mayoría de los lanzamientos corresponde a tecnologías más avanzadas: los eléctricos puros y los híbridos enchufables concentran más del 70% de las novedades, anticipando hacia dónde evolucionará el mercado en los próximos años.

Sin embargo, existe una brecha entre oferta y demanda. Aunque los modelos eléctricos crecen en variedad, los híbridos tradicionales siguen liderando en volumen. En el caso de los BEV, uno de los principales límites sigue siendo la infraestructura.

Actualmente, el país cuenta con unos 260 puntos de carga, con una baja proporción de estaciones rápidas, lo que condiciona la adopción masiva.

Concentración y competencia

El nivel de competencia varía según el tipo de tecnología. En los eléctricos puros, el mercado está altamente concentrado: pocos modelos explican la mayor parte de las ventas y las marcas chinas dominan ampliamente.

En los híbridos enchufables ocurre algo similar, aunque con una rápida expansión. En cambio, el segmento HEV muestra una mayor diversificación, con nuevos modelos que comenzaron a disputar el liderazgo histórico de marcas tradicionales.

Por su parte, los mild hybrid exhiben la mayor dispersión, con una oferta más amplia y en crecimiento, impulsada por cambios regulatorios que ampliaron las posiciones arancelarias incluidas en el régimen.

El fuerte crecimiento del segmento marca un punto de inflexión. La electromovilidad dejó de ser marginal para convertirse en uno de los pilares del mercado automotor argentino.

Superada la etapa inicial de expansión, el desafío ahora pasa por la consolidación. Factores como el precio, la red de posventa, la infraestructura de carga y el posicionamiento de marca serán determinantes para definir el liderazgo en los próximos años.

En este nuevo escenario, con una oferta en expansión y mayor competencia, el segmento electrificado se perfila como el principal motor de crecimiento de la industria, incluso en un contexto general aún contractivo.