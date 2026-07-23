Los autos eléctricos ya superan el 70% de las ventas en Europa y las marcas chinas aceleran su expansión

Las matriculaciones crecieron más de un 13% en junio impulsadas por los vehículos a batería. Mientras caen los modelos nafteros y diésel, fabricantes chinos continúan ganando participación en el mercado.

El mercado automotor europeo mantuvo su tendencia de crecimiento durante junio gracias al fuerte avance de los vehículos electrificados , que continúan desplazando a los modelos tradicionales con motores de combustión. Así lo reflejan los últimos datos difundidos por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) , que muestran un aumento tanto de las ventas como de la participación de los autos eléctricos e híbridos.

En total, durante junio se registraron 1.407.332 patentamientos en la Unión Europea, Reino Unido y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), lo que representa un incremento interanual del 13,1% .

El crecimiento estuvo acompañado por una mayor presencia de las automotrices chinas, que continúan consolidando su desembarco en el continente con un fuerte aumento de sus ventas.

Los datos de ACEA muestran que los autos eléctricos a batería fueron los que más crecieron durante junio, con una suba del 51% respecto del mismo mes del año pasado.

En total, durante junio se registraron 1.407.332 patentamientos en la Unión Europea, Reino Unido y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), lo que representa un incremento interanual del 13,1%.

También avanzaron los híbridos enchufables , con un incremento del 22,7% , y los híbridos convencionales , que registraron un crecimiento del 17,1% .

Como consecuencia, más de siete de cada diez vehículos nuevos vendidos en Europa ya cuentan con algún tipo de electrificación, una cifra que confirma el cambio de tendencia que atraviesa la industria automotriz del continente.

En contrapartida, los vehículos impulsados exclusivamente por nafta y diésel siguen perdiendo protagonismo. Durante junio, las matriculaciones de modelos nafteros retrocedieron un 12,2%, mientras que los diésel registraron una caída aún mayor, del 16,9%.

Las marcas chinas continúan ganando participación

El avance de la electrificación también favoreció a los fabricantes chinos, que siguen ampliando su presencia en Europa.

Entre los casos más destacados aparecen BYD, Chery y Leapmotor, cuyas ventas se multiplicaron entre tres y seis veces respecto de junio del año pasado. Por su parte, SAIC incrementó sus matriculaciones en más de un 50%, mientras que Geely también mostró una evolución positiva, con un crecimiento del 11%.

Las automotrices tradicionales también lograron mejorar sus resultados, aunque a un ritmo más moderado. Durante junio, Renault, Stellantis y Volkswagen registraron aumentos en sus ventas de entre 3,6% y 7,3%, en un mercado que continúa transformándose con rapidez hacia la movilidad electrificada.

Con estos números, Europa consolida la transición hacia tecnologías de bajas emisiones y confirma que la competencia entre los fabricantes tradicionales y las nuevas marcas chinas será uno de los principales ejes de la industria durante los próximos años.