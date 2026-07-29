La industria del software argentino vuelve a tener exportaciones récord, pero el empleo cae por primera vez en seis años

El sector registro ventas récord al exterior en los primeros tres meses del año. Estados Unidos, con amplia diferencia, se mantiene como el principal destino del software argentino.

A pesar del récord trimestral de exportaciones, el software enciende algunas señales de alerta por la caída del empleo.

La industria del software en Argentina sigue en franco crecimiento y, durante el primer trimestre de 2026, registró exportaciones por u$s744 millones - récord histórico para un trimestre - con un acumulado de u$s2.848 millones en los últimos 12 meses . Sin embargo, la primera parte del año también arrojó un dato llamativo: por primera vez en los últimos seis años, el empleo en el sector cayó un 0,5% respecto del último trimestre de 2025.

Los datos, que fueron adelantados a Ámbito, surgen del Informe de la Industria del Software elaborado por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), dependiente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI). Al respecto, el presidente de la entidad, Pablo Fiuza , sostuvo: "La industria del software sigue demostrando su capacidad de adaptación. En un contexto donde la inteligencia artificial está redefiniendo procesos y modelos de negocio, el sector continúa generando divisas, sosteniendo empleo de calidad y aumentando su competitividad internacional. Los desafíos ya no pasan por la inflación, sino por acelerar la innovación, ampliar mercados y responder a una demanda cada vez más exigente".

El crecimiento de las exportaciones no es una novedad para el sector que, impulsado por las innovaciones en inteligencia artificial , mantiene una tendencia ascendente. En 2025 ya había registrado un crecimiento interanual del 13,8% respecto de 2024, en línea con el avance de los Servicios Basados en el Conocimiento, que alcanzaron el 16,3%.

Sobre la composición de las ventas - más allá de las exportaciones-, en 2025 los servicios gestionados (arquitectura, diseño, codificación, consultoría, testing, entre otros) encabezaron el ranking, con el 30,3% de la facturación total . El podio se completa con el desarrollo de plataformas y servicios de software (IaaS, PaaS, SaaS, fintech, etc.), que representó el 28,8%, y el staff augmentation (modelo de contratación flexible que permite a las empresas incorporar profesionales externos especializados), responsable del 13,7% de las ventas.

Desde el sector esperan que en 2026 estas tres categorías vuelvan a liderar la facturación y proyectan, además, un crecimiento de las ventas de aplicativos propios y servicios de soporte de infraestructura.

En el plano de las exportaciones, Estados Unidos se consolidó en 2025 como el principal destino del software argentino, al concentrar el 49,1% de las ventas al exterior. Le siguieron España (14,7%), Uruguay (10,7%) y México (7,7%).

Estados Unidos, el primer destino de las exportaciones de software argentino. OPSSI

La primera caída del empleo en 6 años

A pesar del buen desempeño en los mercados internacionales, los datos recopilados por el OPSSI mostraron una leve caída del empleo formal en el sector, un dato que enciende algunas señales de alerta si se observa la evolución sectorial registrada durante la última década.

Según el informe, la industria del software emplea actualmente a 162.391 personas. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2026 el empleo cayó un 0,5% respecto del cuarto trimestre de 2025, la primera baja en los últimos seis años. El retroceso incluso fue levemente superior al registrado por el empleo privado formal del conjunto de los aglomerados urbanos entre enero y marzo, que acumuló una caída del 0,3%, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La evolución del empleo en el software en comparación con otros sectores de la economía argentina. OPSSI

El dato resulta significativo si se tiene en cuenta que la industria del software había generado empleo de manera ininterrumpida desde 2015. En ese período creó 65.398 puestos de trabajo netos, lo que representa un crecimiento del 67,3%, por encima de cualquier otro sector de la economía argentina, a excepción del comercio.

La cifra cobra aún más relevancia al compararla con el desempeño del empleo privado en general, que apenas creció un 1,2% durante la última década. En ese contexto, el software incrementó su participación en el empleo privado registrado, al pasar del 1,5% en 2015 al 2,4% en 2025.

En materia salarial, el OPSSI destacó que el salario bruto promedio del sector asciende a $3.738.000, un 110% por encima del promedio de la economía, de acuerdo con el Boletín de Remuneraciones de los Trabajadores Registrados elaborado por el Observatorio.

En comparación con años anteriores, los ingresos de los trabajadores del sector también muestran una evolución positiva: el salario promedio se ubicó un 13,4% por encima del registrado en diciembre de 2025 y acumulan una suba del 37,2% en los últimos meses. De esta manera, el software volvió a ubicarse entre los pocos sectores que lograron superar la inflación de dicho período, que fue del 32,6%.