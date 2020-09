Informe de ADEFA para frenar éxodo de autopartistas

En las automotrices saben que es una iniciativa para encuadrarse con la línea del Gobierno aunque de poca efectividad. “La situación del autopartismo es muy delicada y más que pensar en cómo atraer inversiones lo que tenemos que hacer es intentar que no se vayan los proveedores que aún tenemos” explicó el directivo de una automotriz, dejando de lado el discurso público. En los últimos diez años se fueron del país unas 47 empresas, 17 de ellas entre 2019 y lo que va del 2020. Esto debido a la falta de competitividad, altos costos de producción, presión impositiva y falta de previsibilidad. La mayoría, concentró las operaciones en Brasil para exportar hacia la Argentina. Es por eso que en el sector piensan que se necesitan medidas urgentes para frenar ese éxodo para después pensar en la llegada de nuevas empresas. Se apunta a la poca factibilidad de medidas que se impulsan debido a que no se acompañan con soluciones reales. “Hablar del ‘compre nacional’ es muy atractivo pero, pasan los años, y se sigue insistiendo en eso como si fuera hecho mágico. Para lograrlo hay que generar las condiciones necesarias para que sea más conveniente comprar en el país y no en el exterior. No es un deseo quese pide a la noche y se cumple a la mañana. Se necesita que el Estado haga algo” señalaron en otra automotriz.

Un dato marginal de toda esta disputa tiene que ver con la conducción de ADEFA, hoy bajo la presidencia transitoria de Toyota. Si bien hay empresas que no comparten la conducción personalista de su presidente, Daniel Herrero (el comunicado mencionado fue un ejemplo, ya que se manejo de forma persona entre este directivo y el ministro Matías Kulfas), todo indica que el triunvirato de conducción actual será refrendado en las próximas elecciones de la entidad, en noviembre. Por la situación interna de las empresas por la pandemia y la buena relación de CEO de Toyota con el Gobierno y los gremios, se cree que es la mejor decisión en este momento (aunque algunas estén haciendo cálculos para ver si cuenta con los votos).