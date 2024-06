Entrevista al presidente de Ford: "Los impuestos en la Argentina son altísimos"

Martín Galdeano: Para competir se necesitan algunos pilares. Primero, que nosotros hagamos nuestra parte. Segundo, un marco regulatorio impositivo. Cuando exportamos, un 20% o 25% del valor del vehículo son impuestos. Esto es un problema para la industria porque salimos a competir en desigualdad de condiciones. La planta de Pacheco no compite en igualdad de condiciones que la planta que hace la Ranger en Tailandia, en Estados Unidos o en Sudáfrica. La de Tailandia no tiene impuestos para exportar. Al contrario, tiene incentivo a las exportaciones. Brasil puede tener entre 7% y 8% de carga fiscal. Los impuestos para vender en la Argentina son altísimos, pero competimos todos en igualdad de condiciones. Cuando exportamos, no estamos en igualdad de condiciones.

P: Hay un tratamiento desigual

MG: En Chile hay 82 marcas de autos. El 70% son de origen asiático. Están acá al lado. Si viene un importador chino e importa con las mismas condiciones que nosotros importamos la Territory, para mí no es un problema. Pero cuando vamos a exportar no estamos en igualdad de condiciones. El tema es cómo hacer para seguir siendo competitivos.

P: ¿El Gobierno entiende el problema?

MG: Estamos trabajando para solucionar algunos temas operativos. Cuando se importa para exportar, por ejemplo, sería bueno que no pague el impuesto PAIS o que un proveedor no pague los derechos de importación para una pieza que importa para fabricar Ranger que vamos a exportar. El ministro Luis Caputo ya habló de bajar el Impuesto PAÍS. Para nosotros es un problema para exportar. El Gobierno entendió el tema y hay mucho diálogo.

P: En Chile hay muchas marcas chinas. En Brasil, las automotrices chinas están invirtiendo fuerte. ¿En Argentina, el avance de estas marcas va a ser igual?

MG: Estoy convencido de que va a ser así. No veo un motivo por el cual la competencia en la Argentina no vaya a ser igual de difícil que en el resto de los países. No sé si van a ser 82 marcas como en Chile. Lo que está pasando en Brasil es sólo el comienzo y eso va a seguir. No sé si van a localizar producción, pero estoy seguro de que la competencia va a ir creciendo. Y la competencia es buena. Nos hace mejores a todos.

P: Hay rumores sobre la producción en Argentina de una versión híbrida de la Ranger y también de la fabricación de otra con cabina simple. ¿Está en los planes?

MG: Con la inauguración de la planta de motores, lo que hicimos es completar el ciclo de inversiones que habíamos anunciado. Ahora estamos mirando todas las opciones de aquí en adelante. No queda ninguna afuera.

P: ¿Incluye Ranger híbrida y la de cabina simple?

MG: Todo