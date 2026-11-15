Matías Rossi volvió a festejar en el TC y se metió en la pelea por el título + Agregar ámbito en









El piloto de Toyota dominó las 25 vueltas en Río Cuarto y consiguió su 27ª victoria en la categoría. Santero llega como líder a la definición en La Plata.

Matías Rossi ganó en Río Cuarto tras 33 carreras y alcanzó su 27ª victoria en el Turismo Carretera.

Matías Rossi volvió a lo más alto del podio del Turismo Carretera y cortó una sequía de 33 carreras sin triunfos. El piloto de Del Viso ganó de punta a punta la final de la 14ª fecha, disputada en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, con su Toyota Camry del Pradecon Racing. Agustín Canapino y Otto Fritzler completaron el podio.

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El Misil lideró las 25 vueltas de la competencia y alcanzó su 27ª victoria en la categoría, en un triunfo que también significó la primera conquista de Toyota en la temporada, después de 21 finales. Rossi no ganaba desde 2023, cuando se había impuesto en el Desafío de las Estrellas, disputado en El Villicum de San Juan.

Victoria y festejo de @misil1misil #ACTC pic.twitter.com/4yheJh4C5w — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) November 15, 2026 Canapino, con su Chevrolet Camaro, terminó segundo a 1,326 segundos del vencedor y quedó como escolta de Julián Santero en la Copa de Oro, a diez puntos del líder. Fritzler, con Mercedes-Benz, completó el podio después de presionar al arrecifeño en el tramo final.

Santero quedó al frente de la Copa de Oro La competencia también tuvo un cambio importante en la pelea por el campeonato. Facundo Chapur, que llegaba como líder del certamen, sufrió la desconexión de un cable de bujía mientras disputaba el undécimo puesto con Santero. Aunque sus mecánicos repararon la falla, perdió una vuelta y terminó en el 43° lugar.

Santero, por su parte, avanzó hasta la novena posición y se convirtió en el nuevo líder de la Copa de Oro, con 146 puntos. Canapino lo escolta con 136, mientras que Fritzler suma 124 y Rossi quedó cuarto, con 123 unidades.

La definición del campeonato será el 5 y 6 de diciembre en el autódromo de La Plata, donde se disputará la 15ª y última fecha de la temporada. Rossi llegará con posibilidades de pelear por el título, mientras que Santero y Canapino protagonizarán el principal duelo por la corona.