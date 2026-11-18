La compañía estadounidense iniciará sus operaciones comerciales este viernes y su arribo genera expectativa. Los beneficios arancelarios, la venta directa y las oportunidades de inversión detrás de un desembarco que podría modificar la dinámica del sector.

La llegada de Tesla a la Argentina representa mucho más que la incorporación de una nueva marca al mercado automotor. Detrás del desembarco de la compañía estadounidense existe un modelo de negocios que plantea interrogantes sobre las estructuras comerciales, la formación de precios y la rentabilidad de las automotrices tradicionales.

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Desde este viernes 20 de noviembre, la firma dará inicio a su actividad comercial con sus dos primeros vehículos en el país, el Model 3 y el Model Y , en un contexto marcado por la apertura de las importaciones y el crecimiento de la oferta de productos electrificados.

Como parte de su estrategia de expansión, Tesla también abrirá un showroom en la Argentina , un espacio físico que le permitirá exhibir sus vehículos, acercar su tecnología a los potenciales compradores y complementar su plataforma de comercialización digital.

Sin embargo, uno de los principales diferenciales de Tesla no está necesariamente en sus vehículos, sino en la manera de comercializarlos.

A diferencia de las terminales que operan mediante redes de concesionarios, la compañía utiliza un sistema de venta directa al consumidor , apoyado en plataformas digitales y espacios físicos de exhibición.

Desde este viernes 20 de noviembre, la firma dará inicio a su actividad comercial con sus dos primeros vehículos en el país, el Model 3 y el Model Y, en un contexto marcado por la apertura de las importaciones y el crecimiento de la oferta de productos electrificados.

Esta modalidad permite reducir la intermediación comercial, concentrar las decisiones sobre precios y administrar de manera centralizada la disponibilidad de unidades.

Para la industria argentina, acostumbrada a una estructura comercial basada en redes de concesionarios, la llegada de este formato abre un nuevo escenario competitivo.

La ventaja económica detrás del desembarco de Tesla

Las modificaciones introducidas por el Gobierno en el régimen de importación de vehículos electrificados generaron condiciones más favorables para el ingreso de la automotriz estadounidense.

La ampliación del valor FOB máximo de u$s16.000 a u$s35.000 para los vehículos completamente eléctricos que pueden acceder al beneficio arancelario representa una oportunidad para reducir los costos de importación.

Por ejemplo, sobre un vehículo con un valor CIF —que incluye costo, seguro y flete— de u$s35.000, la eliminación del arancel extrazona del 35% significaría un ahorro directo de u$s12.250 por unidad en derechos de importación.

En una operación hipotética de 1.000 vehículos bajo esas condiciones, el beneficio alcanzaría los u$s12,25 millones, sin considerar su impacto sobre otros impuestos.

La incógnita pasa por determinar qué proporción de ese ahorro podría trasladarse al consumidor y cuánto podría utilizarse para financiar la expansión comercial de la compañía.

En Uruguay, donde Tesla ya inició sus operaciones, el Model 3 se comercializa desde u$s32.990, mientras que el Model Y parte de los u$s36.490.

Estos valores constituyen una referencia regional, aunque las diferencias tributarias y comerciales impiden trasladarlos directamente al mercado argentino.

Un negocio que va más allá de la venta de autos

Otro aspecto económico relevante del desembarco está relacionado con las oportunidades que genera alrededor de la movilidad eléctrica.

La apertura de un showroom constituye un primer paso hacia la construcción de una presencia física en el país. La instalación de cargadores, los sistemas de almacenamiento energético, los servicios digitales, los seguros y las soluciones de carga domiciliaria forman parte de un ecosistema comercial con potencial de expansión.

En junio, YPF y Tesla firmaron una carta de intención para explorar proyectos vinculados con la movilidad eléctrica, la carga rápida y el almacenamiento de energía.

Una eventual expansión de estos negocios también podría generar oportunidades para empresas de energía, desarrolladores inmobiliarios, centros comerciales y proveedores de infraestructura.

Al mismo tiempo, la compañía deberá competir contra fabricantes chinos que ya ganaron terreno en la Argentina mediante precios competitivos, una amplia variedad de productos y crecientes redes de distribución.

El verdadero desafío de Tesla será demostrar que su reconocimiento internacional puede traducirse en volumen de ventas, rentabilidad y sustentabilidad comercial en el mercado local.

Para la industria automotriz argentina, en tanto, el interrogante no pasa únicamente por cuántos vehículos venderá la compañía estadounidense, sino por cuánto podría cambiar la manera de vender autos en el país.