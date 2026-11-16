La automotriz japonesa confirmó la construcción de un segundo espacio de producción en su complejo industrial de Zárate. El proyecto comenzará a producir vehículos electrificados en 2030 y contempla el desarrollo de proveedores locales y regionales.

Toyota Argentina anunció oficialmente uno de los proyectos industriales más importantes de su historia en el país. La compañía destinará más de u$s1.300 millones a la construcción de una nueva planta en Zárate , provincia de Buenos Aires, que estará dedicada a la fabricación de vehículos electrificados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa, presentada este lunes 16 de noviembre, contempla el inicio de las operaciones en 2030 , cuando comenzará la producción de la Toyota Tacoma híbrida , una pick up que permitirá ampliar la oferta industrial de la compañía en la región.

Según informó la automotriz, se trata de la mayor inversión anunciada en la historia de la industria automotriz argentina , y su concreción fue confirmada después de obtener la aprobación dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y completar los procedimientos internos de autorización.

El anuncio fue realizado por Yoichi Miyazaki, vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation , durante una presentación ante el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

También participaron Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe , y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina .

El anuncio fue realizado por Yoichi Miyazaki, vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, durante una presentación ante el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Una nueva etapa para la producción automotriz nacional

La futura instalación se integrará al complejo industrial que Toyota mantiene en Zárate desde hace casi tres décadas. Además de incorporar nuevas tecnologías de propulsión, el proyecto apunta a fortalecer la red de proveedores y desarrollar capacidades industriales vinculadas con la electrificación.

La producción de la Tacoma híbrida marcará un nuevo paso en la estrategia regional de la compañía, que busca combinar diferentes soluciones de movilidad de acuerdo con las características de cada mercado.

“Argentina ha desempeñado un papel clave en el desarrollo industrial de Toyota en la región”, afirmó Yoichi Miyazaki, quien destacó que la inversión permitirá fortalecer las operaciones de la empresa y acompañar la evolución tecnológica del sector.

Por su parte, Rafael Chang señaló que el proyecto contribuirá a una mayor integración de las operaciones de Argentina y Brasil, junto con la red de distribución de América Latina y el Caribe.

En tanto, Gustavo Salinas sostuvo que la decisión refleja la confianza de Toyota en las capacidades industriales desarrolladas en Zárate y ratifica su compromiso de largo plazo con el país.

El directivo también destacó que la iniciativa permitirá fortalecer la competitividad de la industria argentina y consolidar su perfil exportador, mediante la incorporación de nuevas capacidades productivas.

La inversión se enmarca en la estrategia global Multi-pathway de Toyota, basada en ofrecer distintas tecnologías de propulsión, incluyendo vehículos híbridos y otras alternativas electrificadas, según la infraestructura y las necesidades de cada región.

Con este anuncio, Argentina se prepara para sumar la producción de una nueva pickup híbrida a partir de 2030, mientras Toyota avanza en la ampliación de su presencia industrial en América Latina. La compañía anticipó que brindará más detalles sobre el desarrollo del proyecto en una próxima etapa.