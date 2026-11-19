Con una inversión de aproximadamente u$s2.000 millones, la automotriz japonesa amplía su capacidad industrial y fortalece su estrategia de electrificación en América Latina. El nuevo modelo comenzará a fabricarse en 2027.

A pocos días de confirmar una inversión millonaria en la Argentina, Toyota dio un nuevo paso en su expansión industrial en América Latina con la inauguración de una planta de producción en Sorocaba, Brasil , donde fabricará una nueva pickup compacta con motorización híbrida.

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El nuevo establecimiento industrial cuenta con una capacidad inicial de 100.000 unidades anuales, lo que permitirá elevar el potencial productivo de la automotriz japonesa en Brasil a 270.000 vehículos por año.

La inauguración constituye el principal avance del programa de inversiones por 11.500 millones de reales, equivalentes a aproximadamente u$s2.000 millones , anunciado por la compañía en 2024.

Con una superficie cubierta de 160.000 metros cuadrados, la fábrica dispone de un sistema integral de producción que comprende los procesos de estampado, soldadura, pintura y montaje.

De esta manera, el complejo industrial de Sorocaba concentrará la fabricación de cinco modelos: Corolla, Corolla Cross, Yaris Cross, Yaris Hatch y la flamante Corolla Deck .

Corolla Deck: cómo será la nueva pick up híbrida de Toyota

Desarrollada exclusivamente para América Latina, la Corolla Deck representa la incursión de Toyota en un nuevo segmento de camionetas compactas, con una propuesta que combina el confort de un SUV con la capacidad de carga de una pick up.

Su fabricación comenzará durante el primer semestre de 2027, mientras que su lanzamiento comercial está previsto para ese mismo año.

Desarrollada exclusivamente para América Latina, la Corolla Deck representa la incursión de Toyota en un nuevo segmento de camionetas compactas, con una propuesta que combina el confort de un SUV con la capacidad de carga de una pick up.

El modelo estará orientado tanto al uso cotidiano en entornos urbanos como a las actividades recreativas y los viajes familiares. Entre sus principales características se destacan una caja de carga de fácil acceso, un habitáculo amplio y una conducción enfocada en la estabilidad.

Uno de sus mayores diferenciales será la incorporación de una motorización híbrida, con la que Toyota buscará ofrecer menores niveles de consumo de combustible y emisiones contaminantes.

Por el momento, la compañía no difundió las especificaciones técnicas del sistema de propulsión, los niveles de equipamiento ni los precios que tendrá en los mercados de la región.

Toyota fortalece su apuesta industrial en Brasil y Argentina

La inauguración de la nueva fábrica brasileña se suma al reciente anuncio de una inversión superior a los u$s1.300 millones en la Argentina, destinada a la construcción de una segunda planta en Zárate para fabricar la pick up híbrida Tacoma.

Ambos proyectos forman parte de una estrategia de expansión regional que contempla la complementariedad industrial entre los dos países y una mayor oferta de vehículos electrificados.

“Brasil y Argentina cuentan con operaciones complementarias que combinan experiencia industrial, escala e integración regional”, señaló Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe.

La nueva fábrica brasileña también incorpora avances en materia de automatización y eficiencia ambiental. El nivel de robotización en los procesos de soldadura alcanzó el 99,8%, frente al 90% de la configuración anterior.

Además, en comparación con la antigua planta de Indaiatuba, las nuevas instalaciones permiten reducir un 42% las emisiones de dióxido de carbono, un 60% las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y un 52% el consumo de agua por vehículo producido.

Con inversiones anunciadas que superan en conjunto los u$s3.300 millones entre Brasil y Argentina, Toyota consolida el papel de América Latina dentro de su estrategia global de producción y electrificación.