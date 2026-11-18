La automotriz japonesa ampliará su capacidad productiva en Zárate con una inversión millonaria. Qué características tiene la camioneta que actualmente se comercializa en Estados Unidos y que convivirá con la Hilux.

Toyota se prepara para abrir un nuevo capítulo en su historia industrial en la Argentina. Con una inversión de u$s1.341 millones , enmarcada en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , la compañía construirá una nueva planta en Zárate para fabricar la Tacoma híbrida a partir de 2030.

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El desembarco de este modelo marcará un cambio significativo en la oferta de la automotriz japonesa, que complementará su propuesta en el segmento de las camionetas medianas con un producto orientado a quienes buscan mayores prestaciones, tecnología y confort.

El establecimiento industrial tendrá una capacidad inicial de 50.000 unidades anuales, de las cuales el 70% estará destinado a la exportación hacia América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Además, la infraestructura estará preparada para duplicar ese volumen mediante futuras ampliaciones.

La Tacoma cuenta con una extensa trayectoria comercial en América del Norte, donde lleva más de dos décadas como la pick up mediana más vendida de Estados Unidos . Durante 2025, registró 274.638 ventas en ese mercado.

Actualmente, su fabricación se concentra en las plantas mexicanas de Baja California y Guanajuato, que durante el año pasado produjeron 310.152 unidades, entre ellas 40.194 con motorización híbrida.

Aunque Toyota todavía no dio a conocer las especificaciones definitivas del modelo argentino, las características de la camioneta que se comercializa en Estados Unidos permiten anticipar algunos de sus principales atributos.

Toyota Tacoma híbrida: motorización, dimensiones y prestaciones

Uno de los aspectos más destacados de la camioneta es su sistema de propulsión electrificado, denominado i-FORCE MAX, que combina un motor naftero turbo de cuatro cilindros y 2.4 litros con asistencia eléctrica.

Esta configuración desarrolla una potencia de hasta 330 CV y 630 Nm de torque, asociados a una transmisión automática de ocho velocidades y un sistema de tracción 4x4 con reductora.

En Estados Unidos, Toyota comercializa cinco versiones con esta tecnología: TRD Sport, TRD Off-Road, Limited, TRD Pro y Trailhunter. Cada una presenta diferentes niveles de equipamiento y configuraciones orientadas tanto al uso urbano como a la conducción todoterreno.

En Estados Unidos, Toyota comercializa cinco versiones con esta tecnología: TRD Sport, TRD Off-Road, Limited, TRD Pro y Trailhunter. Cada una presenta diferentes niveles de equipamiento y configuraciones orientadas tanto al uso urbano como a la conducción todoterreno.

En materia de eficiencia, los registros homologados en el mercado estadounidense indican un consumo combinado de entre 9,8 y 10,2 litros cada 100 kilómetros, dependiendo de la variante.

Respecto de sus dimensiones, la Tacoma con caja de carga corta alcanza los 5,41 metros de longitud y cuenta con una distancia entre ejes de 3,35 metros. También dispone de una configuración extendida que eleva su largo total hasta los 5,75 metros.

La capacidad de carga varía entre 644 y 776 kilos, mientras que la de remolque puede superar los 2.700 kilos. El tanque de combustible, por su parte, tiene una capacidad aproximada de 69 litros.

Si bien su posicionamiento estará más vinculado al confort y las prestaciones, Toyota también contempla su utilización en sectores productivos como el campo, la minería y la industria energética.

Mayor tecnología, confort y seguridad

Las diferencias con otras camionetas tradicionales también se reflejan en el habitáculo. La Tacoma híbrida cuenta con un tablero digital de 12,3 pulgadas y un sistema multimedia con pantallas de 8 o 14 pulgadas, compatible de manera inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

Las versiones más sofisticadas incorporan butacas delanteras calefaccionadas y ventiladas, climatizador bizona, techo solar, cargador inalámbrico y un sistema de sonido JBL de diez parlantes.

Entre las soluciones funcionales se destacan el accionamiento eléctrico del portón trasero, los anclajes regulables en la caja de carga y la posibilidad de disponer de una toma de corriente de hasta 2.400 W para conectar herramientas y otros dispositivos.

En términos de seguridad, dispone del paquete Toyota Safety Sense 3.0, que incluye frenado precolisión, detección de peatones, control de velocidad crucero adaptativo, asistencias de mantenimiento de carril y luces altas automáticas.

La futura Tacoma argentina mantendrá los lineamientos generales del producto global, aunque podría recibir modificaciones en la calibración del motor, las suspensiones y los frenos para responder a las particularidades geográficas y climáticas de la región.

Con este proyecto, Toyota apostará por ampliar su presencia en el segmento de las pickups medianas mediante dos productos con perfiles diferenciados: la Hilux, con su reconocida versatilidad laboral, y la Tacoma, con una propuesta electrificada y de mayor sofisticación.