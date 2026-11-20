La compañía estadounidense inició la venta de sus modelos con valores desde u$s41.590. Los fabricantes chinos ofrecen alternativas más económicas, mientras que las marcas premium también buscan posicionarse en un segmento cada vez más competitivo.

Tesla se mete en un mercado competitivo y en permanente movimiento

El desembarco oficial de Tesla en la Argentina incorpora un nuevo protagonista a la competencia por el mercado de vehículos eléctricos. La compañía de Elon Musk comenzó a comercializar el Model 3 y el Model Y , con cinco versiones cuyos precios oscilan entre u$s41.590 y u$s54.590 .

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La llegada se produce en un escenario muy diferente al de años anteriores. La oferta de autos eléctricos se amplió considerablemente, impulsada por fabricantes chinos y marcas tradicionales que buscan conquistar a un público interesado en reducir los gastos de utilización y acceder a nuevas tecnologías.

Sin embargo, Tesla no llega a un mercado sin competencia . Actualmente existen alternativas eléctricas de distintas categorías, con precios que en algunos casos se ubican por debajo de los anunciados por la compañía estadounidense.

El principal desafío será demostrar si sus niveles de autonomía, potencia, tecnología y equipamiento justifican la diferencia de precio frente a vehículos que ya se comercializan en el país.

El Tesla Model 3 llega con tres versiones. La más accesible es la RWD , que cuesta u$s41.590 , entrega 292 CV y declara una autonomía de 534 kilómetros.

Por encima aparece el Model 3 Premium RWD, con 350 CV, 750 kilómetros de autonomía y un precio de u$s47.090.

La gama se completa con el Model 3 Performance AWD, que desarrolla 460 CV, incorpora tracción integral, ofrece 571 kilómetros de autonomía y cuesta u$s54.590.

Uno de los competidores más directos por carrocería y motorización es el Arcfox S5, un sedán completamente eléctrico que se comercializa en Argentina por u$s39.800.

El Tesla Model 3 llega con tres versiones. La más accesible es la RWD, que cuesta u$s41.590, entrega 292 CV y declara una autonomía de 534 kilómetros.

La diferencia con el Model 3 de entrada es de apenas u$s1.790, aunque para establecer cuál ofrece una mejor relación precio-producto también deben compararse autonomía, potencia, dimensiones y equipamiento.

Otro vehículo eléctrico disponible es el BAIC EU5, cuyo precio de referencia es de u$s29.900. Se trata de un sedán que compite en un escalón inferior, pero que puede atraer a compradores interesados en ingresar a la movilidad eléctrica con una inversión menor.

Los precios de referencia de los sedanes eléctricos:

Tesla Model 3 RWD: u$s41.590.

Tesla Model 3 Premium RWD: u$s47.090.

Tesla Model 3 Performance AWD: u$s54.590.

Arcfox S5: u$s39.800.

BAIC EU5: u$s29.900.

La diferencia entre estos modelos demuestra que Tesla buscará posicionarse por encima de algunas propuestas chinas, apoyándose especialmente en sus prestaciones y autonomía.

En el caso del Model 3 Performance, la comparación se amplía hacia vehículos eléctricos premium y deportivos. Sin embargo, la disponibilidad de sedanes eléctricos de prestaciones equivalentes todavía es limitada en el mercado argentino.

Tesla Model Y: la competencia más fuerte está entre los SUV eléctricos

El Model Y ingresa en un segmento donde la oferta es más amplia y la competencia de las marcas chinas resulta especialmente relevante.

La versión Premium RWD cuesta u$s44.590, tiene 300 CV y ofrece 466 kilómetros de autonomía.

Por su parte, el Premium Long Range RWD eleva el precio a u$s50.590 y alcanza una autonomía de 661 kilómetros, manteniendo la potencia de 300 CV.

Entre sus principales rivales aparece el Arcfox T5, un SUV eléctrico mediano cuyo precio de referencia es de u$s39.600. Este modelo desarrolla 250 CV y representa una alternativa de menor precio frente al Model Y.

También compite el Geely EX5, otro SUV completamente eléctrico que amplía la oferta china en Argentina. Su precio de referencia parte de aproximadamente u$s36.250, según catálogos comerciales consultados.

El Volvo EX30, por su parte, se posiciona como una opción eléctrica premium. Aunque tiene dimensiones inferiores a las del Model Y, puede captar compradores que priorizan tecnología, seguridad y equipamiento. Su precio de referencia parte de aproximadamente u$s45.900.

El Model Y ingresa en un segmento donde la oferta es más amplia y la competencia de las marcas chinas resulta especialmente relevante.

A estos modelos se suma el BYD Yuan Pro, un SUV eléctrico más compacto y económico. En noviembre, la versión GL figura a $48.034.500, mientras que la GS alcanza los $49.584.500.

Los precios de referencia de los SUV eléctricos:

Tesla Model Y Premium RWD: u$s44.590.

Tesla Model Y Premium Long Range RWD: u$s50.590.

Arcfox T5: u$s39.600.

Geely EX5: desde aproximadamente u$s36.250.

Volvo EX30: desde aproximadamente u$s45.900.

BYD Yuan Pro GL: $48.034.500.

BYD Yuan Pro GS: $49.584.500.

La comparación refleja que varios fabricantes ofrecen SUV eléctricos por debajo del precio de entrada del Tesla Model Y, aunque las diferencias de autonomía, tamaño, potencia y equipamiento pueden ser significativas.

La competencia también llega desde los SUV híbridos y los sedanes premium

Aunque los vehículos 100% eléctricos constituyen los rivales tecnológicos más directos, Tesla también buscará conquistar compradores que actualmente evalúan automóviles híbridos o modelos premium de combustión.

En el caso del Model 3, esa competencia indirecta incluye al Toyota Corolla Hybrid, Honda Civic e, Toyota Camry Hybrid, BMW Serie 3 y Mercedes-Benz Clase C, entre otros.

Para el Model Y, las alternativas comerciales abarcan modelos como el Ford Territory Hybrid y Toyota RAV4 Hybrid, además de SUV de marcas premium.

Estos vehículos ofrecen una diferencia importante: los híbridos no dependen exclusivamente de una infraestructura de recarga eléctrica, un aspecto que puede influir en la decisión de compra de los argentinos.

Por eso, Tesla deberá competir no solamente por precio y prestaciones, sino también por la experiencia de utilización, la disponibilidad de servicios de posventa y la confianza de los consumidores.

La compañía anunció opciones de financiación mediante préstamos prendarios del Banco Santander y prevé comenzar las entregas de sus primeros vehículos durante marzo y abril de 2027.

El crecimiento de la oferta eléctrica plantea un escenario en el que Tesla tendrá que demostrar que su propuesta tecnológica puede justificar el precio frente a alternativas chinas más económicas.

Su desembarco también podría acelerar la competencia entre fabricantes, especialmente en autonomía, equipamiento, servicios de recarga y condiciones comerciales.

Aclaración: los precios de Tesla corresponden a los valores anunciados para Argentina este viernes 20 de noviembre. Los valores de sus competidores son referencias comerciales publicadas en distintas fechas de 2026 y pueden variar según versión, concesionario, promociones y tipo de cambio. Los modelos mencionados no necesariamente tienen dimensiones, prestaciones o autonomías equivalentes. Los híbridos y vehículos de combustión se incluyen exclusivamente como competidores comerciales indirectos, no como equivalentes tecnológicos de los autos 100% eléctricos.