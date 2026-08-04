Japón acelera su rearme militar y apuesta por convertir la defensa en motor económico

Tokio presentó su nuevo plan de defensa con más gasto militar, tecnología y producción armamentística ante crecientes amenazas regionales.

Japón presentó su nuevo plan de rearme militar con el argumento de que la inversión en defensa no solo busca responder a las amenazas de China, Rusia y Corea del Norte, sino también impulsar la economía nacional. El gobierno incluyó esta visión en su último libro blanco de defensa, donde vinculó la industria militar con el crecimiento y la innovación tecnológica.

El documento anual sostiene que el país debe avanzar en el desarrollo de capacidades militares después de décadas de restricciones impuestas tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, propone aprovechar tecnologías comerciales, financiar empresas emergentes y ampliar la producción de armamento nacional .

Según el Ministerio de Defensa japonés, el libro blanco "subraya que la inversión en defensa beneficia a la economía en general y a la vida de las personas". La idea coincide con la estrategia de la primera ministra Sanae Takaichi , quien impulsa un mayor uso del gasto estatal como herramienta para promover el crecimiento económico.

La portada del nuevo libro blanco de defensa de Japón presentó un diseño diferente al de ediciones anteriores: en lugar de imágenes de tropas, armas o símbolos militares, incluyó una ilustración con estilo anime de una familia sonriente en un entorno urbano moderno. Según un funcionario del Ministerio de Defensa, la elección buscó transmitir una "imagen futurista" .

El gobierno japonés justificó el rearme como una respuesta a las amenazas regionales y una oportunidad económica.

El documento fue publicado mientras el gobierno japonés avanza en la elaboración de una nueva estrategia nacional de seguridad, que podría incluir nuevos aumentos del gasto militar . Expertos prevén que una parte importante de esas inversiones estará destinada a reforzar la capacidad de disuasión frente a China ante un posible conflicto en torno a Taiwán.

El libro blanco señala que China representa el principal desafío estratégico para Japón y advierte sobre sus actividades militares en la región. “Las actividades militares y otras acciones de China son motivo de grave preocupación para Japón y la comunidad internacional, y representan el mayor desafío estratégico para Japón”, afirma el documento.

La tensión con China impulsa el aumento del gasto

La relación entre Tokio y Pekín se deterioró aún más después de que Takaichi afirmara en noviembre que Japón podría desplegar sus Fuerzas de Autodefensa si un ataque chino contra Taiwán también representaba una amenaza para la supervivencia del país.

China reaccionó con dureza y exigió que la primera ministra retirara esas declaraciones, a las que calificó como un comentario "atroz".

En paralelo, Japón avanzó con distintas medidas para financiar su mayor expansión militar desde la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas se encuentran aumentos de impuestos, reformas del gasto público e ingresos extraordinarios, que permitieron elevar el presupuesto de defensa hasta el 2% del producto interno bruto.

Japón considera a China su principal desafío estratégico y refuerza su capacidad militar ante posibles tensiones regionales.

El desafío de financiar un rearme histórico

Aunque el gobierno logró aprobar un presupuesto récord de 122,3 billones de yenes para el año que termina en marzo de 2027, todavía existen dudas sobre cómo se financiarán nuevos incrementos en defensa sin profundizar la presión sobre las cuentas públicas.

Además, la administración de Takaichi sumó un paquete adicional de 3,1 billones de yenes destinado a proteger a hogares y empresas frente al aumento de los costos energéticos, una medida que evidencia la competencia entre las distintas necesidades del Estado.

Hasta ahora, una parte importante del nuevo gasto militar se destinó al desarrollo de misiles capaces de alcanzar objetivos a más de 1.000 kilómetros de distancia. Para los próximos años, se espera que una proporción significativa de las inversiones esté enfocada en drones y sistemas de armas no tripuladas, similares a los utilizados por Ucrania en la guerra contra Rusia.