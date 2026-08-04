Aumento ANSES en agosto: ¿cuánto cobran las jubilaciones, la AUH y qué pasa con el bono?

Se aplicó un incremento del 1,89% por movilidad en agosto. Conocé los nuevos montos para jubilados, AUH, SUAF y cómo queda el bono extraordinario.

ANSES aplicó en agosto un aumento del 1,89% y actualizó los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares correspondiente a agosto.

El incremento es del 1,89% , de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio publicado por el INDEC. Además, continúa vigente el bono extraordinario para quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional.

Con el aumento de agosto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a ser de $150.848 , mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad se eleva a $491.173 .

Estos nuevos valores corresponden a la actualización por movilidad aplicada por ANSES y se acreditarán respetando el calendario habitual de pagos . Como ocurre todos los meses, el organismo depositará las prestaciones de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

En el caso de las jubilaciones y pensiones, el haber mínimo asciende a $419.775,93 . Con el bono extraordinario de $70.000 , quienes cobran la mínima percibirán un total de $489.775,93 durante agosto.

Escala de Asignaciones Familiares (SUAF) según el rango de ingresos

La actualización también alcanza a las Asignaciones Familiares (SUAF) que perciben trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos alcanzados por el sistema.

Para el primer rango de ingresos, la Asignación Familiar por Hijo quedó fijada en $75.433. El monto disminuye progresivamente en los rangos siguientes, conforme a los ingresos del grupo familiar, de acuerdo con la escala vigente establecida por ANSES.

Además, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $405.820,74, monto que incluye el bono extraordinario, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzan los $363.843,15 con el refuerzo incorporado.

Requisitos para cobrar la asignación con el nuevo aumento aplicado

Para acceder a las asignaciones familiares y percibir los nuevos montos es necesario cumplir con los requisitos establecidos por ANSES para cada prestación. Entre ellos, mantener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES, cumplir con los topes de ingresos vigentes y reunir las condiciones específicas de cada beneficio.

En el caso de la AUH, también es importante presentar la Libreta cuando corresponda para acceder al porcentaje retenido. Los beneficiarios del SUAF, por su parte, deben encontrarse dentro de los límites de ingresos definidos por el organismo para cada rango de asignaciones.

Todos los pagos con los nuevos valores se efectuarán según el calendario oficial de ANSES correspondiente a agosto de 2026, respetando las fechas asignadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).