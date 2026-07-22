Importación de autos híbridos y eléctricos: las claves y los cambios que analiza el Gobierno para 2027 + Agregar ámbito en









La próxima licitación podría incorporar modificaciones al régimen que elimina el arancel del 35% para vehículos electrificados. Los detalles.

Se renueva el cupo para autos eléctricos en el país

El Gobierno comenzó a trabajar en la licitación correspondiente al cupo 2027 para la importación de vehículos híbridos y eléctricos, un programa que permite ingresar al país 50.000 unidades por año sin pagar el arancel extrazona del 35%. Aunque todavía no hay definiciones oficiales, ya comenzaron las conversaciones con automotrices e importadores y aparecen sobre la mesa algunos cambios que podrían modificar el alcance del régimen.

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La licitación está prevista para fines de agosto o comienzos de septiembre, y el objetivo es definir si el esquema actual necesita ajustes después de dos años de funcionamiento.

Subir el precio máximo, el principal cambio en estudio La modificación que más consenso reúne dentro del sector consiste en elevar el límite de u$s16.000 FOB (valor del vehículo en puerto de origen) exigido para acceder al beneficio.

Desde distintas automotrices sostienen que ese tope terminó favoreciendo, en la práctica, a vehículos fabricados en China, dejando afuera a modelos híbridos y eléctricos de otras marcas que superan ese valor por un margen relativamente pequeño.

Entre las alternativas que circulan en la industria aparece llevar ese límite hasta valores cercanos a los USD 30.000 FOB, una modificación que permitiría incorporar una oferta mucho más amplia de vehículos electrificados. Incluso, algunos importadores aseguran que, bajo ese escenario, Tesla podría acceder al beneficio arancelario con modelos como el Model 3, además de otros vehículos que hoy quedan excluidos.

Actualmente, gracias a esa superposición, los vehículos incorporados mediante este régimen representan cerca del 12% del mercado argentino de autos nuevos, una participación superior al 8% que originalmente buscaba alcanzar el programa. puntoev.com.ar Otro punto que podría revisarse es la distribución del cupo entre fabricantes e importadores. En el diseño original, cada grupo disponía de 25.000 unidades, pero durante la licitación de 2026 ese reparto cambió debido a que varias terminales no completaron su asignación y parte del cupo pasó a los importadores. También se espera analizar los tiempos de adjudicación. Las primeras convocatorias se realizaron con el año ya avanzado y eso provocó que gran parte de los vehículos adjudicados en 2025 ingresaran recién entre diciembre y enero, coincidiendo con el cupo de 2026 y generando un volumen excepcional durante el primer semestre de este año. Actualmente, gracias a esa superposición, los vehículos incorporados mediante este régimen representan cerca del 12% del mercado argentino de autos nuevos, una participación superior al 8% que originalmente buscaba alcanzar el programa. Si bien todavía no existe una propuesta oficial, el sector espera que la próxima licitación incorpore algunos de estos cambios para ampliar la competencia, diversificar la oferta de vehículos electrificados y permitir el ingreso de modelos que hoy quedan fuera del beneficio por el límite de precio vigente.