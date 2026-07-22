Javier Milei recibirá la máxima condecoración de San Pablo durante su visita a Brasil + Agregar ámbito en









El Presidente será distinguido por el gobernador, Tarcísio de Freitas, durante su visita. Además, participará del acto en el que Flavio Bolsonaro lanzará formalmente su candidatura presidencial.

javier Milei mantendrá un encunetro con Flávio Bolsonaro.

El presidente Javier Milei será distinguido en San Pablo durante su visita a Brasil, donde participará además de una actividad política vinculada al lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. La ceremonia de entrega tendrá lugar el sábado 25 de julio en el Palacio de los Bandeirantes y estará a cargo del gobernador paulista, Tarcísio de Freitas.

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Luego del acto, Milei asistirá al congreso nacional del Partido Liberal (PL), en el que se formalizará la candidatura del senador Flavio Bolsonaro para las próximas elecciones presidenciales. El viaje volverá a mostrar la cercanía política entre el mandatario argentino y el espacio que responde al expresidente Jair Bolsonaro, en un escenario en el que Milei mantiene una relación distante con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

No está previsto que Milei mantenga una reunión oficial con Lula durante su estadía. Ambos presidentes tuvieron hasta ahora un único encuentro breve, durante la cumbre del G20 celebrada en Río de Janeiro en noviembre de 2024.

En los últimos días, además, había trascendido que Milei buscaba visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario en Brasilia. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada luego de una decisión de la Corte Suprema brasileña.

Javier Milei retoma su agenda internacional En paralelo, el Presidente retomará una intensa agenda internacional. Tras el Mundial Javier Milei retomará su agenda internacional con una gira por la región que también tiene un fuerte contenido político. Viajará a Brasil para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, en un nuevo gesto de respaldo al bolsonarismo y de confrontación con Luiz Inácio Lula da Silva.

También está previsto que asista a la asunción de Keiko Fujimori en Perú, mantenga una reunión bilateral con Daniel Noboa en Ecuador y viaje a Colombia, donde participará de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, otro de los dirigentes con los que busca consolidar un eje regional de gobiernos de derecha. En el medio, el mandatario también recorrerá el interior del país. Según pudo saber este medio, se hará un hueco para visitar Catamarca en agosto. Allí recorrerá, junto a Raúl Jalil, una planta de carbonato de litio.