El Gobierno analiza cambios en el cupo de importación de autos híbridos y eléctricos + Agregar ámbito en









El Gobierno prepara la licitación correspondiente a 2027 y analiza posibles modificaciones al programa que elimina el arancel del 35% para determinados vehículos.

La llega de nuevos vehículos eléctricos es tema de debate en el país

El programa que permite importar 50.000 vehículos híbridos y eléctricos por año sin pagar el arancel extrazona del 35% se prepara para una nueva etapa. Con la licitación prevista para fines de agosto o principios de septiembre, el Gobierno comenzó a mantener conversaciones con terminales e importadores para evaluar posibles cambios en las condiciones del cupo correspondiente a 2027.

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La principal modificación que hoy se analiza es elevar el precio máximo FOB, actualmente fijado en u$s16.000, un límite que, según distintos actores del sector, favoreció principalmente el ingreso de vehículos fabricados en China.

Desde su implementación, el programa permitió ampliar la oferta de modelos electrificados en el mercado argentino, especialmente híbridos e híbridos enchufables. Sin embargo, el impacto en los precios de los vehículos de entrada de gama fue menor al esperado, ya que la mayoría de las unidades incorporadas pertenece al segmento medio.

Más modelos y nuevas marcas podrían ingresar al beneficio La posibilidad de aumentar el tope de precio FOB permitiría que vehículos que hoy quedan fuera del programa puedan ingresar al país sin el arancel de importación. Entre los ejemplos que menciona la industria aparecen modelos de Tesla, además de SUV híbridos y eléctricos de otras marcas que actualmente superan el límite vigente.

Fuentes del sector sostienen que el valor actual termina beneficiando casi exclusivamente a fabricantes chinos o a vehículos producidos en ese país, incluso cuando pertenecen a marcas occidentales. Por ese motivo, algunas automotrices consideran que una actualización del límite generaría una competencia más amplia.

La suba de la nafta, la presión competitiva de China y la llegada de nuevos modelos reconfiguran el mercado global de autos eléctricos. En Argentina, los beneficios arancelarios y fiscales aceleran una transición que empieza por el costo real de moverse. En paralelo, el Gobierno también deberá definir cómo distribuir nuevamente el cupo entre fabricantes e importadores. En las primeras convocatorias el reparto previsto era de 25.000 unidades para cada grupo, aunque en la licitación de 2026 esa proporción se modificó debido a que varias terminales no utilizaron la totalidad de su asignación. Otro aspecto que influyó en el mercado fue el calendario de las primeras licitaciones. Como gran parte de los vehículos adjudicados en 2025 llegaron al país recién entre diciembre y enero, terminaron coincidiendo con el cupo de 2026. Esa situación permitió que durante el primer semestre circularan cerca de 80.000 unidades bajo este régimen, elevando su participación hasta alrededor del 12% del mercado de autos nuevos. Ahora, mientras se acerca la apertura del cupo 2027, la industria espera conocer si el programa mantendrá sus condiciones actuales o si incorporará cambios para ampliar la oferta de vehículos electrificados disponibles en la Argentina.