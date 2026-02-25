Autos importados en alza: triplicaron ventas y las marcas chinas dominan el ranking + Seguir en









Con 6.395 patentamientos en el primer mes del año, las marcas nucleadas en CIDOA ya rozan el 10% del mercado. Fuerte avance de las automotrices asiáticas.

Los autos importados avanzan en la Argentina

La mayor apertura de importaciones comenzó a reflejarse con fuerza en el mercado de autos 0km en la Argentina. Durante enero se patentaron 6.395 vehículos correspondientes a marcas exclusivamente importadoras, casi el triple de las 1.712 unidades registradas en el mismo mes de 2025, según datos de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con un total de 66.000 patentamientos en el mes, las marcas importadas alcanzaron una participación cercana al 10%. El nuevo esquema del mercado muestra que los modelos de producción nacional representan el 35%, mientras que el 65% restante corresponde a vehículos traídos del exterior, incluyendo también aquellos comercializados por terminales radicadas en el país.

China gana terreno en el mercado de autos importados En el desglose por origen, Brasil lideró con 28.672 unidades (43,8%), seguido por la Argentina con 22.806 (34,9%). El dato saliente fue el salto de China, que alcanzó 6.777 unidades (10,4%), cuadruplicando su volumen interanual y posicionándose como tercer proveedor del mercado local. También creció México con 2.628 unidades (4%), mientras que países como Alemania, Bélgica, Tailandia, Corea y Japón mantuvieron participaciones estables.

El impulso a híbridos y eléctricos favoreció especialmente a las marcas chinas, que ocuparon los primeros lugares del ranking mensual.

Top 20 marcas de autos importados BAIC: 1.325 unidades BYD: 915 unidades HAVAL: 681 unidades Hyundai: 637 unidades KIA: 454 unidades Chery: 429 unidades MG: 352 unidades BMW: 306 unidades Volvo: 212 unidades Foton: 184 unidades JAC: 129 unidades Jetour: 125 unidades Changan: 113 unidades DFSK: 82 unidades Mitsubishi: 67 unidades Subaru: 48 unidades Suzuki: 42 unidades Mini: 38 unidades Shineray: 37 unidades KYC: 28 unidades El presidente de CIDOA, Ernesto Cavicchioli, también CEO de Hyundai Argentina, señaló que el repunte responde a un contexto de mayor previsibilidad, aunque remarcó la necesidad de reglas claras para sostener el crecimiento.

HYUNDAI HB20.jpg Hyundai HB20, uno de los modelos importados más exitosos en el país. Con este escenario, el mercado automotor argentino reconfigura su mapa competitivo, con las marcas chinas como protagonistas centrales del nuevo ciclo.