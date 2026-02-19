El superávit comercial mejoró en enero y rozó los u$s2.000 millones, ante un avance de casi 20% en las exportaciones + Seguir en









Con ventas al exterior por más de u$s7.000 millones y una caída de casi 12% en las importaciones, la balanza comercial volvió a mostrar un sólido resultado positivo en el arranque de 2026.

La balanza comercial argentina inició 2026 con un resultado positivo que volvió a ubicarse cerca de los u$s2.000 millones, impulsado por un fuerte dinamismo de las exportaciones y una nueva contracción de las importaciones. Según informó el INDEC, en enero el superávit alcanzó los u$s1.987 millones, con una mejora interanual de u$s1.825 millones (desde los u$s162 millones).

Las exportaciones totalizaron u$s7.057 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 19,3%. El desempeño estuvo traccionado principalmente por un aumento del 18,5% en las cantidades exportadas, mientras que los precios subieron 0,7%. En términos desestacionalizados, las ventas externas avanzaron 11,4% frente a diciembre, consolidando una tendencia de recuperación.

Del lado de las importaciones, se registraron compras al exterior por u$s5.070 millones, lo que implicó una caída interanual del 11,9%. La baja respondió a una disminución del 12,1% en las cantidades, parcialmente compensada por una suba de 0,2% en los precios. En la medición desestacionalizada, las importaciones retrocedieron 6,1% mensual.

Qué exportó y qué importó Argentina Entre los grandes rubros de exportación, se destacaron los productos primarios (u$s2.057 millones, +35,4% interanual) y las manufacturas de origen industrial (u$s1.939 millones, +37%), mientras que las manufacturas de origen agropecuario sumaron u$s2.281 millones (+10,1%). En contraste, los combustibles y energía retrocedieron 14,1% interanual.

En importaciones, la mayor incidencia negativa provino de bienes intermedios (-23,4%) y piezas y accesorios para bienes de capital (-32,4%). También cayeron los bienes de capital (-8,3%) y combustibles y lubricantes (-21%).

En contraposición, sobresalió el salto de 106,6% en vehículos automotores de pasajeros.



balanza comercial enero 26 Mejora en términos del intercambio El índice de términos del intercambio mostró una mejora del 0,4% interanual, reflejando una leve recuperación en los precios relativos del comercio exterior. El resultado de enero confirma la asimetría entre el fuerte repunte exportador y la persistente debilidad importadora, un combo que permitió ampliar el saldo positivo en el arranque del año. Por socios comerciales, China volvió a ser el principal origen de las importaciones, mientras que Brasil y Estados Unidos se mantuvieron como destinos relevantes de las exportaciones.