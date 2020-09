Encuesta revela motivos de éxodo de autopartistas

Semanas atrás, en esta columna se publicó la iniciativa de la asociación de fabricantes de autopartes de realizar una encuesta entre sus asociados para saber las causas de la salida del país de empresas multinacionales que decidieron dejar la producción local para abastecer con productos importados. En realidad, este trabajo fue solicitado por el Ministerio de Desarrollo Productivo a la entidad empresaria para tener un mapa de situación del sector. La consulta ya fue realizada y los resultados se entregaron la semana pasada al ministro Matías Kulfas. También, unos días antes, se envió a cada terminal automotriz un Excel con las respuestas de las empresas. Por suerte, el misterioso Sr. 5 -esa fuente anónima que suele aportar jugosa información a este diario- logró hacerse de ese trabajo gracias a sus contactos con los integrantes de la asociación de la calle Viamonte (que no es la AFA, obviamente). Las conclusiones son interesantes porque muestran lo que viven los proveedores de piezas en el país. Es cierto que participaron del sondeo menos de 30 de las 150 compañías a las que se les pidió colaboración. Muchas prefirieron no hacerlo por temor a represalias de las terminales ante la posibilidad de dar opiniones en la que quedaran expuestas. Hicieron bien, porque las respuestas causaron malestar en alguna terminal y tuvieron llamados con reproches. Es por ese motivo que a continuación se contarán los resultados sin nombrar a las empresas que, además, participaron con el compromiso de su anonimato y sólo para información interna. Claro, no contaban con el Sr. 5.