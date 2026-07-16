La Argentina cae en ventas de autos, pero se mantiene entre los principales mercados de la región + Agregar ámbito en









En el primer semestre de 2026, los patentamientos bajaron casi un 10%, en un contexto de incertidumbre y cambios en el comportamiento del consumidor.

El mercado automotor regional tiene a la Argentina como protagonista Depositphotos

El mercado automotor argentino cerró la primera mitad de 2026 con números en baja. Según datos de ACARA, se patentaron 294.181 vehículos, lo que representa una caída del 9,9% frente al mismo período de 2025.

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El retroceso se explica por una combinación de factores: incertidumbre económica, mayor competencia por el ahorro en dólares y una oferta que superó la demanda, lo que llevó a muchos consumidores a postergar decisiones de compra.

A pesar de este escenario, Argentina logró sostenerse como el segundo mercado en volumen de ventas en la región, aunque fue el único entre los principales países con resultado negativo.

Brasil lidera y el resto crece En el ranking regional, Brasil se mantiene como líder con más de 1 millón de unidades vendidas y un crecimiento del 18,5%. Detrás aparece la Argentina, seguida por Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay, todos con cifras en alza.

Brasil: 1.042.000 unidades (+18,5%)

Argentina: 294.181 (-9,9%)

Colombia: 157.620 (+50%)

Chile: 153.573 (+5,5%)

Ecuador: 78.185 (+41%)

Uruguay: 26.790 (+28%) En el plano local, los modelos más vendidos reflejan el peso de la producción nacional. La Toyota Hilux lideró con 15.549 unidades, seguida por el Fiat Cronos y el Peugeot 208.

En el plano local, los modelos más vendidos reflejan el peso de la producción nacional. La Toyota Hilux lideró con 15.549 unidades, seguida por el Fiat Cronos y el Peugeot 208. Desde el sector, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, señaló que el semestre estuvo marcado por exceso de stock, dudas en la demanda y fuerte competencia de precios, aunque destacó que comienzan a verse señales de recuperación. Para lo que resta del año, las expectativas están puestas en un repunte impulsado por mejores condiciones de financiamiento y oportunidades comerciales, claves para reactivar un mercado que sigue en proceso de ajuste.