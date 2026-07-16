Leapmotor B10: el SUV electrificado que apuesta a cambiar las reglas del segmento + Agregar ámbito en









Con tecnología REEV, enfoque en el confort y alto nivel de conectividad, el nuevo modelo busca posicionarse como una alternativa innovadora dentro de los electrificados en la Argentina.

El nuevo Leapmotor B10 se lanza en el país

El Leapmotor B10 llega al mercado como una de las propuestas más avanzadas dentro de la nueva generación de vehículos electrificados. Desarrollado sobre la arquitectura LEAP 3.5, este SUV compacto combina tecnología inteligente, diseño moderno y una experiencia de conducción centrada en el usuario.

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Pensado para un uso versátil —desde la ciudad hasta viajes largos—, el B10 se posiciona como un modelo que busca democratizar la movilidad eléctrica con una propuesta accesible y funcional. Su diseño exterior apuesta por líneas limpias y dinámicas, mientras que el interior prioriza el espacio, la luminosidad y la conectividad.

Tecnología REEV: siempre eléctrico, con respaldo extra Uno de los principales diferenciales del modelo es su sistema REEV (Range Extended Electric Vehicle), que redefine el concepto de hibridación. A diferencia de los híbridos tradicionales, el B10 se mueve siempre mediante un motor eléctrico, mientras que un generador a combustión actúa únicamente para recargar la batería cuando es necesario.

Uno de los principales diferenciales del modelo es su sistema REEV (Range Extended Electric Vehicle), que redefine el concepto de hibridación. A diferencia de los híbridos tradicionales, el B10 se mueve siempre mediante un motor eléctrico, mientras que un generador a combustión actúa únicamente para recargar la batería cuando es necesario. Esto se traduce en una experiencia de manejo silenciosa, suave y con respuesta inmediata, con una autonomía total que puede superar los 900 kilómetros. Además, ofrece distintos modos de conducción que permiten optimizar eficiencia o rendimiento según el uso.

En el interior, el modelo incorpora un entorno digital avanzado con sistema operativo propio, pantalla central de 14,6 pulgadas y múltiples funciones conectadas, incluyendo control remoto desde el smartphone. A esto se suman actualizaciones OTA, sistema de audio premium y asistentes de conducción avanzados.

En términos de seguridad, el B10 integra un completo paquete de asistencias con cámaras, radares y funciones como frenado autónomo, control crucero adaptativo y mantenimiento de carril. Con esta propuesta, Leapmotor apunta a ofrecer un vehículo que combine electrificación, autonomía extendida y alto nivel tecnológico, adaptándose a las necesidades actuales del mercado y a una transición energética que avanza de forma gradual.