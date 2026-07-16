Autos 0km: los modelos nacionales cayeron más del doble que el mercado general en el primer semestre Por Leandro Gambetta + Agregar ámbito en









El cierre de datos de junio de 2026 consolida un panorama complejo para las terminales locales en términos de market share. Un desglose modelo por modelo para entender cuáles amortiguan el impacto y cuáles sufren las mayores bajas en el acumulado anual.

La industria automotriz local enfrenta un desafiante segundo semestre Foto: Getty

La industria automotriz transita un período de profunda reconfiguración y el mercado local no es ajeno a esta tendencia. Al analizar el comportamiento de los vehículos fabricados en territorio argentino durante el acumulado de este año en comparación con el mismo período del año anterior, se evidencia una brecha que desafía los planes de producción de las terminales de cara a la segunda mitad del año.

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Los patentamientos en 2026 reflejan una baja de 9,9% durante el primer semestre. Pero al observar únicamente el comportamiento de los modelos nacionales, en su conjunto el retroceso es mayor de esa media general por más del doble, ya que el descenso fue algo por encima del 23%.

El comportamiento de los modelos nacionales en el acumulado Al filtrar las unidades del ranking general confeccionado por la Asociación de Concesionarios (Acara), se observa un rendimiento dispar entre las plataformas locales. Algunos modelos como la Volkswagen Amarok cayeron un 40%, aunque la planta de Pacheco de la marca alemana está en plena renovación para recibir al nuevo modelo. Asimismo, bajaron más de un 30% best sellers como el Fiat Cronos o el Peugeot 208.

Vale aclarar que la Fiat Titano no fue incluida en el desglose de modelos de producción nacional ni en la comparación de unidades vendidas entre el primer semestre de 2025 y el primer semestre de 2026, ya que su fabricación en la Argentina comenzó a mediados de 2025. Por ese motivo, no cuenta con una base comparable para el período analizado.

A continuación, el detalle del desempeño acumulado de cada modelo de fabricación argentina:

Toyota Hilux: registra 15.549 unidades en lo que va de 2026 frente a las 17.158 del año pasado. Exhibe una notable resiliencia con una caída de apenas el -9,4% .

registra en lo que va de 2026 frente a las 17.158 del año pasado. Exhibe una notable resiliencia con una caída de apenas el . Fiat Cronos: alcanza las 12.058 unidades acumuladas contra las 18.551 del periodo previo, lo que representa una contracción del -35,0% .

alcanza las acumuladas contra las 18.551 del periodo previo, lo que representa una contracción del . Peugeot 208: acumula 11.470 unidades en 2026 frente a las 18.575 del año anterior, marcando un retroceso del -38,3% .

acumula en 2026 frente a las 18.575 del año anterior, marcando un retroceso del . Ford Ranger: cierra el semestre con 10.398 unidades , comparadas con las 13.832 del ciclo pasado, anotando una baja del -24,8% .

cierra el semestre con , comparadas con las 13.832 del ciclo pasado, anotando una baja del . Volkswagen Amarok: reporta 8.088 unidades en el acumulado de 2026 ante las 13.660 de la temporada anterior, lo que significa un descenso del -40,8% .

reporta en el acumulado de 2026 ante las 13.660 de la temporada anterior, lo que significa un descenso del . Renault Kangoo II: consigue revertir la tendencia general con 3.380 unidades acumuladas frente a las 1.554 de la etapa anterior, firmando un crecimiento exponencial del +117,5% .

consigue revertir la tendencia general con acumuladas frente a las 1.554 de la etapa anterior, firmando un crecimiento exponencial del . Mercedes-Benz Sprinter: registra 3.190 unidades en 2026 contra las 2.196 del ciclo previo, consolidando una suba del +45,3% .

registra en 2026 contra las 2.196 del ciclo previo, consolidando una suba del . Toyota SW4: informa 2.597 unidades frente a las 3.568 del año anterior, lo que equivale a una caída del -27,2% .

informa frente a las 3.568 del año anterior, lo que equivale a una caída del . Peugeot Partner: acompaña en positivo con 2.092 unidades acumuladas versus las 1.633 anteriores, reflejando un incremento del +28,1% .

acompaña en positivo con acumuladas versus las 1.633 anteriores, reflejando un incremento del . Citroën Berlingo: aporta 1.885 unidades contra las 1.575 del período previo, con un alza del +19,7%. Consolidado de origen: balance de la matriz fabril argentina Al unificar el desempeño de todas las plataformas de manufactura local, el volumen total acumulado por la industria nacional se situó en 92.302 unidades durante el primer semestre de 2025, en contraste con las 71.707 unidades obtenidas en el tramo equivalente de 2026. Al unificar rigurosamente el desempeño de todas las plataformas de manufactura local, el volumen total acumulado por la industria nacional se situó en 80.143 unidades durante el primer semestre de 2026, en contraste con las 95.391 unidades obtenidas en el tramo equivalente de 2025. Este comportamiento determina una caída total acumulada del -22,3% para el conjunto de vehículos de origen argentino. La cifra sitúa la contracción de la oferta local por encima de la media del mercado general (-9,9%), una dinámica influenciada fuertemente por la marcada reducción en las matriculaciones de los sedanes y hatchbacks compactos de producción masiva, amortiguada parcialmente por el avance sostenido en los nichos de furgones de carga y utilitarios específicos. Asimismo, la llegada de nuevas marcas de origen chino en plena expansión o de una mayor oferta de productos importados menguó la participación de los nacionales en los rankings de patentamientos.