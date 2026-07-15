Toyota suma plataformas para usados certificados y amplía la cobertura hasta 15 años + Agregar ámbito en









La marca suma su tienda oficial en la plataforma digital, incorpora una nueva categoría de certificación y refuerza su oferta con garantía y respaldo de concesionarios.

Toyota lanza una nueva estrategia comercial

Toyota Argentina avanza en su estrategia digital con el lanzamiento de su tienda oficial de Usados Certificados. La iniciativa marca un nuevo paso en la comercialización online de vehículos, con una oferta que ya incluye 300 unidades publicadas provenientes de concesionarios oficiales de todo el país y también de Kinto.

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El nuevo canal permite acceder a vehículos usados con información detallada, opciones de financiamiento y contacto directo con concesionarios, acompañando una tendencia creciente: la digitalización del proceso de compra. Según datos de la plataforma, 4 de cada 5 argentinos investigan online antes de adquirir un auto, y el 82% combina distintas fuentes en su búsqueda.

Más opciones: nuevas categorías y mayor antigüedad Uno de los principales cambios del programa es la incorporación de dos niveles de certificación. Por un lado, la categoría Oro, destinada a vehículos de hasta 10 años y 200.000 kilómetros, que atraviesan una inspección de 150 puntos. Por otro, la nueva categoría Plata, que amplía el alcance a unidades de hasta 15 años de antigüedad, con controles de 50 puntos.

En ambos casos, los vehículos cuentan con un año de garantía oficial, asistencia 24 horas y acceso a la red posventa de Toyota, reforzando la seguridad en la compra.

El respaldo de la marca también se refleja en el mercado: modelos como Toyota Hilux, Corolla y Etios figuran entre los usados más vendidos del país, consolidando la reputación de Toyota en términos de calidad, durabilidad y valor de reventa. La tienda digital reúne gran parte del portafolio de la marca, incluyendo modelos como Toyota Etios, Toyota Yaris, Toyota Corolla, Toyota Corolla Cross y Toyota SW4. Además, el buscador permite filtrar por precio, kilometraje, provincia o versión, facilitando la comparación entre opciones.

Entre los beneficios, la propuesta incluye financiación, posibilidad de entregar un usado en parte de pago y acuerdos con aseguradoras, ventajas que no suelen estar disponibles en operaciones entre particulares. Entre los beneficios, la propuesta incluye financiación, posibilidad de entregar un usado en parte de pago y acuerdos con aseguradoras, ventajas que no suelen estar disponibles en operaciones entre particulares. El respaldo de la marca también se refleja en el mercado: modelos como Toyota Hilux, Corolla y Etios figuran entre los usados más vendidos del país, consolidando la reputación de Toyota en términos de calidad, durabilidad y valor de reventa.