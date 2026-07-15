Transferencia de un auto usado: cuánto cuesta hacer el trámite en julio de 2026

El costo varía según el valor fiscal del vehículo, si es nacional o importado y los impuestos que se aplican en cada jurisdicción. Qué gastos hay que tener en cuenta y cómo realizar el trámite.

La compra y venta de vehículos usados continúa siendo uno de los segmentos con mayor movimiento del mercado automotor argentino. Entre enero y junio de 2026 se realizaron 891.628 transferencias , una cifra que representó una baja del 2,9% frente a las 918.404 operaciones registradas durante el mismo período del año pasado, de acuerdo con datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) .

En este contexto, una de las consultas más frecuentes entre quienes compran o venden un vehículo es cuánto cuesta realizar la transferencia de dominio , un trámite obligatorio para formalizar el cambio de titularidad.

Si bien no existe un monto fijo, el valor final depende de distintos factores, como la valuación fiscal del vehículo , su origen —nacional o importado— y los impuestos provinciales o municipales que correspondan.

Desde las modificaciones implementadas por el Gobierno nacional durante 2025, el sistema incorporó una reducción de algunos aranceles y medidas para agilizar el proceso. Sin embargo, el costo continúa calculándose en función del valor fiscal del auto.

Entre enero y junio de 2026 se realizaron 891.628 transferencias, una cifra que representó una baja del 2,9% frente a las 918.404 operaciones registradas durante el mismo período del año pasado, de acuerdo con datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En el caso de los vehículos fabricados en la Argentina , el arancel principal equivale al 1% de la valuación fiscal, mientras que para los modelos importados asciende al 2% . Ese importe representa el costo base del trámite, aunque existen otros conceptos que también deben abonarse.

Qué gastos incluye la transferencia

Al arancel registral se suman impuestos y tasas que varían según la jurisdicción donde se realiza la operación. Por ejemplo, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires se aplica un Impuesto de Sellos del 3%.

Además, el comprador deberá afrontar otros costos, entre ellos el Formulario 13, el informe de infracciones, la verificación policial obligatoria y otros cargos administrativos, por lo que el monto final puede variar incluso entre operaciones de características similares.

Para conocer el valor aproximado antes de iniciar la gestión, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) dispone de un estimador de costos que permite calcular el importe según los datos del vehículo.

Cómo hacer la transferencia

La transferencia de dominio es el único procedimiento que acredita legalmente la titularidad del vehículo y libera al vendedor de futuras responsabilidades civiles, penales o tributarias vinculadas al automóvil.

El trámite puede iniciarse en el registro donde está radicado el vehículo o en el correspondiente al domicilio del comprador. En ambos casos, primero debe completarse una precarga online en el sitio de la DNRPA, desde donde también se solicita el turno para finalizar la gestión de manera presencial.

Para completar la operación se requiere la Solicitud Tipo 08 firmada y certificada por el vendedor, el título del automotor, las cédulas vigentes, el DNI del comprador, la constancia de CUIT, CUIL o CDI y la verificación policial, cuya validez es de 150 días hábiles.

En tanto, el libre deuda de infracciones ya no constituye un requisito obligatorio para concretar la transferencia. Actualmente, ese informe solo se incorpora al trámite cuando el comprador decide solicitarlo.