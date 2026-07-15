Cuál es el auto 0 km más barato de la Argentina hoy: la actualización de precios de julio + Agregar ámbito en









Un cambio en los precios reordenó el ranking: un modelo con bonificación pasó al frente y dejó atrás al histórico líder del segmento.

El mercado automotor tiene un nuevo modelo en el primer puesto de los más económicos Depositphotos

El mapa de los autos más accesibles del mercado argentino tuvo un giro en julio de 2026. Tras varios meses con el liderazgo de Renault Kwid, una actualización de precios y promociones modificó el orden: ahora el primer puesto lo ocupa el Citroën C3 en su versión Feel Pack.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con un valor de $27.000.000, el modelo de Citroën se convirtió en la opción más económica entre los 0km, impulsado por una bonificación comercial que lo dejó por debajo de sus rivales directos. El Kwid, que venía liderando el ranking, quedó relegado al segundo lugar con un precio de $27.200.000.

Pensado para un uso principalmente urbano, el C3 se destaca por su formato compacto y un equipamiento que lo posiciona como una alternativa competitiva dentro del segmento de entrada.

Qué ofrece el nuevo líder del ranking El Citroën C3 Feel Pack combina precio con un nivel de equipamiento que lo diferencia dentro de su categoría. Entre sus puntos más relevantes se destacan:

Motor naftero 1.6 de 115 CV

Caja automática de seis velocidades

Pantalla táctil de 10” con conectividad inalámbrica (Apple CarPlay y Android Auto)

Tablero digital de 7 pulgadas

Baúl de 315 litros (expandible hasta 788 litros) Estas características lo convierten en una opción equilibrada entre costo y funcionalidad para el uso diario.

Pensado para un uso principalmente urbano, el C3 se destaca por su formato compacto y un equipamiento que lo posiciona como una alternativa competitiva dentro del segmento de entrada. Ranking: los 10 autos 0km más baratos de julio 2026 Citroën C3 Feel Pack — $27.000.000 Renault Kwid — $27.200.000 Hyundai HB20 — $27.900.000 JMEV Easy 3 — u$s18.900 / $28.633.500 Fiat Mobi — $29.610.000 JAC S2 — u$s20.900 / $31.663.500 Chevrolet Onix — $31.820.900 Fiat Argo — $32.390.000 MG3 ICE — u$s21.900 / $33.178.500 Suzuki Swift Hybrid GLX — u$s21.900 / $33.178.500 Más allá del cambio en la cima, el listado muestra una oferta cada vez más variada. Conviven hatchbacks tradicionales, modelos urbanos eléctricos e incluso opciones híbridas, lo que amplía el abanico para quienes buscan un 0 km con presupuesto acotado. En este contexto, el avance del C3 confirma cómo las bonificaciones y estrategias comerciales pueden ser determinantes para definir el liderazgo en el segmento de entrada, incluso en un mercado con precios en constante movimiento.