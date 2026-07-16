La nueva pick up que rompe todos los límites llega al país + Agregar ámbito en









Con más potencia, torque récord y una actualización integral, esta full-size heavy duty inicia su preventa en la Argentina.

La nueva RAM se venden en el país

La nueva generación de la RAM 2500 ya está en la Argentina y marca un salto importante dentro del segmento de pick ups pesadas. Importada desde México, reemplaza al modelo que se comercializaba desde 2019 y llega con mejoras clave en mecánica, tecnología y capacidades.

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El lanzamiento se realizó en el marco de la Exposición Rural 2026, aunque por el momento se ofrece en modalidad de preventa, a la espera de la renovación del acuerdo comercial automotor entre la Argentina y México.

Nueva RAM: más potencia y el mayor torque del mercado Debajo del capot mantiene el conocido motor turbodiésel Cummins de 6.7 litros, pero ahora con una nueva calibración High Output (HO) que eleva significativamente sus cifras. La potencia sube de 375 a 430 caballos, mientras que el torque alcanza unos impresionantes 1.460 Nm, posicionándola como la pick up con mayor par motor del mercado argentino, incluso por encima de varios camiones.

El lanzamiento se realizó en el marco de la Exposición Rural 2026, aunque por el momento se ofrece en modalidad de preventa, a la espera de la renovación del acuerdo comercial automotor entre la Argentina y México. A esto se suma una nueva transmisión automática ZF de ocho marchas que reemplaza a la anterior de seis, junto con un sistema de tracción 4x4 desconectable, reductora y bloqueo de diferenciales en ambos ejes, pensados para maximizar su desempeño en condiciones exigentes.

En cuanto a capacidades, ofrece 1.287 kilos de carga útil y casi 9 toneladas de capacidad de remolque, lo que refuerza su perfil como herramienta de trabajo pesado. También suma un rediseño exterior y un interior actualizado con una pantalla multimedia de 14 pulgadas, alineada con las últimas tendencias del segmento.

El precio de lanzamiento es de 110.000 dólares, con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros. Con esta actualización, RAM vuelve a posicionarse fuerte en el nicho de las heavy duty, apostando por más potencia, mayor capacidad y tecnología renovada para quienes buscan el máximo rendimiento en una pick up.