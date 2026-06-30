El Gobierno decretó feriado para el 1 de julio en Buenos Aires: de qué trata + Agregar ámbito en









El séptimo mes del año está por llegar con una sorpresa que va a modificar la rutina de muchos trabajadores bonaerenses.

Ya se sabe cual va a ser el primer feriado de julio 2026. Depositphotos

A nada de llegar, julio 2026 ya sorprende con un feriado para algunos afortunados. Aunque en esta oportunidad no se trata de una fecha que tenga impacto sobre todo el país, muchas personas van a poder cortar semana y recargar energías para afrontar de mejor manera la segunda mitad del año.

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A diferencia de los feriados nacionales, estos días especiales se deben a ciertos acontecimientos históricos que marcaron la historia de distritos particulares. En este caso, la disposición es muy particular porque coincide con una celebración histórica para tres municipios de la Costa Atlántica, la cual afectará el funcionamiento de organismos públicos, establecimientos educativos y parte de la actividad comercial dentro de esas jurisdicciones.

Freepik feriados Esta fecha especial va a impactar en tres localidades. Freepik

Por qué es feriado el 1 de julio de 2026 El 1 de julio se conmemora la creación institucional de tres municipios bonaerenses: Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa. La fecha recuerda la entrada en vigencia de la Ley N.º 9.024, sancionada en 1978, que permitió la separación administrativa de estos distritos de los partidos de General Madariaga y General Lavalle. Desde entonces, cada año estas localidades establecen su asueto municipal que impacta en oficinas públicas, escuelas y buena parte del comercio local.

En 2026, la fecha cae miércoles, lo que es perfecto para cortar semana y bajar el ritmo de las actividades. En cuanto a las celebraciones, Pinamar desarrolla la semana "Pinamar Distingue a su Gente", con ferias, actividades culturales y reconocimientos a vecinos. Por su parte, en Villa Gesell se van a llevar a cabo ciertos actos oficiales en espacios culturales como la Casa de la Cultura, con guardias esenciales para los servicios básicos. El Partido de La Costa organiza eventos cívicos e institucionales en distintas localidades para quienes quieran acercarse. Freepik descanso feriados Julio 2026 arranca con un feriado especial. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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