Filtran documentos de Apple y Tesla tras un ciberataque a Tata Electronics

Autoridades empresariales confirmaron que habían sufrido un ciberataque semanas atrás. El hecho expuso documentación sensible acerca de proyectos e información de los empleados.

Archivo. El ciberataque filtró más de 630 gigabytes en la darkweb.

Tata Electronics , la división tecnológica y de manufactura avanzada del conglomerado indio Tata Group - uno de los grupos empresariales más grandes de India -, confirmó que sufrió un incidente de ciberseguridad después de que investigadores detectaran en la darkweb la publicación de cientos de miles de archivos que incluyen documentación sensible vinculada a Apple y Tesla , dos de los principales clientes de la compañía.

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Autoridades empresariales confirmaron que identificaron el ataque hace algunas semanas y, en consecuencia, activaron de inmediato sus protocolos de respuesta. Según fue detallado en un comunicado publicado por la agencia Reuters, el incidente no afectó las operaciones de ninguna de sus unidades de negocio .

Actualmente, Tata produce cerca de un tercio de los iPhone fabricados en India , mientras que el resto de la producción permanece en manos de Foxconn . La exposición de documentos vinculados a Apple y Tesla vuelve a poner el foco sobre los riesgos de ciberseguridad que enfrentan las cadenas globales de suministro tecnológicas.

La filtración fue atribuida por especialistas al grupo de ransomware World Leaks , que habría publicado más de 200.000 archivos con un volumen superior a 630 gigabytes . Entre los documentos expuestos aparecerían supuestos planos, especificaciones técnicas, registros internos y material relacionado con procesos de fabricación de Apple y Tesla.

Los documentos filtrados hacían referencia al SUV Model Y de Tesla.

El episodio representa un nuevo desafío para Tata, que en los últimos años se consolidó como uno de los socios estratégicos más importantes de Apple fuera de China. La expansión de la compañía en India es una pieza clave de la estrategia impulsada por el gobierno de Narendra Modi para convertir al país en un polo global de fabricación electrónica.

Los datos filtrados de Apple y Tesla

Según consignó la agencia Reuters, Apple inició una investigación interna y lleva adelante un análisis exhaustivo de la información comprometida.

LaManzanaMordida 2 Apple En total, fueron filtrados más de 200.000 documentos. LaManzanaMordida

Según los investigadores que analizaron los archivos publicados por World Leaks, la información filtrada incluiría carpetas identificadas con nombres asociados a Apple, entre ellas algunas denominadas "com.apple.factorydata", además de documentos vinculados a especificaciones de materiales y procesos industriales.

Rajshekhar Rajaharia, uno de los investigadores especialista en ciberseguridad que revisó parte de los archivos, señaló que también encontró correos electrónicos, registros de eventos acumulados durante varios años y copias de pasaportes de empleados, incluidos trabajadores extranjeros.

Un segundo especialista, Rakesh Krishnan, afirmó que los datos permanecían disponibles en la darkweb al menos desde el 10 de junio.

La filtración no solo afecta a Apple. Según fuentes del sector, Tata también fabrica componentes para Tesla, y parte de la documentación expuesta haría referencia a proyectos de la automotriz estadounidense.

Entre los archivos detectados figura una carpeta denominada "NV36 Chargeport Controller - North America", que aparentemente estaría relacionada con componentes utilizados en una versión actualizada del SUV Model Y.

Además, investigadores encontraron un documento fechado en 2023 marcado como "SECRETO COMERCIAL", que incluiría planos vinculados al Proyecto Highland, el nombre interno utilizado por Tesla para la renovación de su sedán Model 3.

Rajaharia aseguró que una búsqueda dentro de los archivos filtrados arrojó 181 carpetas y documentos relacionados con Apple, mientras que el término Tesla mostraba archivos que parecían contener especificaciones de fabricación y documentación de ensamblaje fechada en mayo de 2025.

Algunos de los documentos publicados incluían leyendas como: "Este documento contiene información privada y confidencial de Apple Inc." y "La información aquí contenida se considera confidencial, privada y un secreto comercial de Tesla Inc."