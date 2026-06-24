Tesla y SpaceX: la megafusión que podría crear una empresa de US$ 3,4 billones, pero sin ganancias

Un posible trabajo conjunto entre dos de las compañías más importantes del mundo comenzó a ganar fuerza entre especialistas del mercado financiero.

La combinación de negocios de alto potencial con pérdidas operativas hace de esta posible fusión uno de los movimientos corporativos más llamativos

Tesla y SpaceX planean una posible fusión a futuro. Si este hecho se concretara, la operación daría origen a una empresa valuada en alrededor de US$ 3,4 billones , una cifra que la ubicaría entre las más grandes del planeta. Sin embargo, ese enorme valor de mercado contrastaría con un dato bastante importante: el nuevo grupo registraría pérdidas en sus resultados.

La hipótesis surgió a partir de versiones que circularon en el mercado y despertó un fuerte interés entre inversores. Las estimaciones señalan que existe una alta probabilidad de que ambas compañías avancen hacia una integración durante los próximos meses, aunque por el momento no existe ninguna confirmación oficial .

El posible acuerdo forma parte de una estrategia que buscaría concentrar distintas unidades de negocio vinculadas con la inteligencia artificial, la exploración espacial, los vehículos eléctricos y otras tecnologías de última generación bajo una misma estructura empresarial .

Según las proyecciones, la empresa dedicada al sector aeroespacial asumiría el rol de compradora y absorbería a la automotriz mediante una emisión de nuevas acciones. Ese mecanismo permitiría financiar la operación sin un desembolso directo de dinero y aprovecharía la expectativa que existe alrededor de la futura salida a bolsa de la compañía espacial .

Las valuaciones actuales muestran que ambas empresas tienen tamaños similares, por lo que el intercambio accionario representaría casi una duplicación de la cantidad de acciones de la firma compradora. Para muchos especialistas, una operación de este tipo también ofrecería una solución para sostener el valor bursátil de la automotriz, que enfrenta una etapa de menor rentabilidad respecto de años anteriores.

Tesla Tesla

El grupo resultante se ubicaría entre los más valiosos del mundo

La nueva compañía alcanzaría una capitalización cercana a 3,4 billones de USD, lo que la colocaría entre las corporaciones con mayor valor de mercado a nivel global. Ese monto superaría la valuación de varias empresas tecnológicas de alcance mundial y solo quedaría por debajo de un reducido grupo de gigantes internacionales. No obstante, el elevado valor de mercado no se reflejaría en sus balances.

Las estimaciones indican que el grupo registraría pérdidas cercanas a 1.000 millones de USD anuales, incluso después de la integración. La principal explicación se encuentra en el fuerte nivel de inversión que ambas empresas destinan al desarrollo de nuevas tecnologías. Los proyectos vinculados con inteligencia artificial, vehículos autónomos, robots, infraestructura digital y exploración espacial demandan enormes recursos y todavía no generan ingresos suficientes para compensar esos gastos.

Además, una parte importante de las ganancias obtenidas por la automotriz durante los últimos años provino de ingresos extraordinarios que podrían desaparecer en el futuro, por lo que el negocio principal muestra una rentabilidad menor que en ejercicios anteriores. Por el lado de la compañía aeroespacial, los servicios comerciales generan ingresos crecientes, aunque los proyectos más ambiciosos todavía requieren fuertes inversiones y continúan con resultados negativos.

Es importante entender que en el mercado financiero resulta habitual que el valor de una empresa no dependa únicamente de las ganancias actuales. La capitalización bursátil también refleja las expectativas sobre el crecimiento futuro, la innovación, la capacidad tecnológica y el potencial de expansión de sus negocios. En este caso, los inversores consideran que las distintas áreas de actividad podrían complementarse entre sí y generar nuevas oportunidades comerciales durante la próxima década.

Sin embargo, y a pesar de que sea algo común, ese potencial convive con un escenario de inversiones récord por parte de las compañías. Los planes de expansión incluyen la construcción de infraestructura para inteligencia artificial, centros de datos, fábricas automatizadas, vehículos autónomos, robots humanoides y nuevos desarrollos espaciales.

Ese nivel de gasto supera el efectivo generado por las operaciones actuales, por lo que la empresa necesitaría obtener financiamiento adicional mediante emisiones de acciones o deuda para sostener el ritmo de crecimiento. Los cálculos elaborados por especialistas muestran que, para justificar una valuación superior a los 3 billones de USD, la compañía debería multiplicar de forma extraordinaria sus ingresos y ganancias durante los próximos diez años.

Por ese motivo, el eventual nacimiento del nuevo gigante tecnológico representa una apuesta al futuro más que un reflejo de su situación financiera actual.