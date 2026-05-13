Las figuritas del Mundial 2026 ya se venden por $3.500 en CABA

Ante la falta de stock, los precios de los sobres aumentaron en varias zonas. Esto llevó a la existencia de una especie de mercado paralelo.

Las figuritas del Mundial 2026 llegaron a los $3.500 en algunos lugares.

La pasión por las figuritas del Mundial volvió a explotar en la Argentina , pero esta vez con un condimento adicional. Precios disparados, faltantes y un mercado paralelo que ya multiplica el valor oficial de sobres y álbumes en distintos puntos del país.

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A menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026 , la colección oficial de Panini se transformó en un fenómeno social y comercial que atraviesa kioscos, plazas, redes sociales y plataformas de reventa.

La demanda creció tan rápido que en varios comercios los álbumes se agotaron en cuestión de horas y algunos sobres ya se venden hasta un 75% más caros que el valor sugerido.

El precio oficial de cada paquete de figuritas es de $2.000 , mientras que el álbum de tapa blanda ronda entre $12.000 y $15.000 , según el canal de venta. Sin embargo, el panorama real en los comercios empezó a mostrar otra cosa.

En distintos puntos del AMBA, como Lomas de Zamora, Banfield y Lanús, los sobres se venden a $2.000 únicamente en efectivo, aunque otros kioscos ya los ofrecen entre $2.200 y $2.500.

En La Plata, el precio también arrancó en $2.000 en efectivo, pero sube a $2.200 cuando el pago se realiza mediante transferencia. Allí, además, algunos comerciantes venden el álbum a $15.000 únicamente si el comprador adquiere al menos cinco paquetes de figuritas. En caso contrario, el valor trepa hasta $18.000.

La situación más extrema aparece en la Ciudad de Buenos Aires. En kioscos de la zona céntrica ya se detectaron sobres comercializados a $3.500, muy por encima del precio sugerido.

A eso se suma otro fenómeno: los álbumes llegan en tandas limitadas y desaparecen rápidamente. Algunos comerciantes aseguraron que reciben apenas 50 unidades por entrega y que el stock se agota en pocas horas.

El álbum más grande de la historia

La edición 2026 será la más extensa desde que existen las colecciones mundialistas de Panini. La expansión del torneo a 48 selecciones obligó a ampliar el álbum a 112 páginas y un total de 980 figuritas, muy por encima de las 638 que tuvo la edición de Qatar 2022.

Cada selección contará con 18 jugadores, además del escudo y la foto grupal. También habrá figuritas especiales metalizadas de estadios, mascotas, trofeos y estrellas internacionales.

Los sobres traerán siete figuritas, dos más que en los mundiales anteriores, y algunos incluirán una octava sorpresa.

La empresa también lanzó versiones premium de tapa dura y una edición dorada exclusiva, cuyos precios oscilarán entre $25.000 y $30.000.

En paralelo, la web oficial de Panini ya comercializa combos especiales:

Álbum + 25 sobres por $62.000

Álbum + 50 sobres por $112.000

Completarlo puede costar más de $2.000.000

El crecimiento de la colección también disparó los cálculos sobre cuánto dinero será necesario para llenarla. En un escenario ideal, sin repetidas, completar los 980 espacios demandaría unos 140 sobres, lo que implicaría un gasto mínimo cercano a $295.000, incluyendo el álbum.

Intercambio de Figuritas El intercambio de figuritas es tendencia. Imagen: DoceTV

Pero la matemática real del coleccionismo funciona de otra manera. A medida que el álbum se completa, las probabilidades de obtener figuritas nuevas disminuyen drásticamente. Las últimas piezas suelen convertirse en una odisea estadística.

Según distintas estimaciones aplicadas a colecciones anteriores, una persona que intente completar el álbum únicamente comprando sobres podría terminar gastando alrededor de $2.100.000. Por eso, el intercambio volvió a convertirse en una herramienta central para reducir costos.

Los cálculos indican que quienes participan activamente en grupos de canje, plazas, escuelas o clubes pueden completar el álbum con aproximadamente 341 sobres, reduciendo el gasto a cerca de $694.000.

El mercado “blue” de figuritas

Como ocurrió en otros mundiales, el furor también generó una economía paralela. En plataformas de reventa ya aparecen sobres publicados hasta a $3.700, packs de cinco paquetes por más de $23.000 y lotes de 50 sobres que superan los $165.000.

Incluso algunos vendedores llegaron a ofrecer el álbum oficial cerca de $80.000. Las figuritas más codiciadas también empezaron a cotizarse individualmente.

La de Lionel Messi aparece publicada por valores cercanos a $50.000, mientras que sets especiales junto a Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé superan los $129.000.

También crecieron los precios de otros jugadores de la Selección Argentina, como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

La pasión mundialista y el negocio detrás del furor

El fenómeno no solo atraviesa a chicos y adolescentes. Cada vez más adultos participan de la colección, impulsados por la nostalgia, el fanatismo futbolero y el componente social que rodea a las figuritas.

En plazas como Parque Rivadavia, Parque Centenario o Plaza Lezama, cientos de personas vuelven a reunirse cada fin de semana para intercambiar repetidas y avanzar en el álbum. Sin embargo, el contexto económico modificó parte de la dinámica tradicional.

Lo que históricamente funcionó como un juego colectivo y accesible empezó a convivir con especulación, reventa y sobreprecios que transformaron a las figuritas en un pequeño objeto de lujo.

La escena refleja algo más amplio: incluso uno de los rituales más clásicos y populares del fútbol argentino terminó atravesado por la lógica inflacionaria y el mercado paralelo.

Aun así, la fiebre no se detuvo. Mientras los kioscos se quedan sin stock y las figuritas “difíciles” se vuelven moneda de cambio premium, miles de personas siguen persiguiendo el mismo objetivo de siempre: llenar el álbum antes de que empiece el Mundial.

Alerta por la falta de figuritas del Mundial 2026: prometen regularizar la distribución

A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, el entusiasmo ya se vive con el clásico álbum de figuritas. Pero la historia se repite, como en 2022: faltan paquetes de figuritas en los kioscos.

Comerciantes denuncian que los distribuidores concentraron la venta mayorista y los obligan a buscar vías alternativas. Desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (URKA), sin embargo, aseguran que el reparto “debería normalizarse” esta semana.

El furor que despertó el lanzamiento del álbum entre niños, jóvenes e incluso adultos, derivó en polémica por la distribución desigual entre los distintos actores. El vicepresidente de la URKA, Ernesto Acuña, advirtió además otra problemática: el precio de los paquetes. Según explicó, el fabricante Panini sugiere un valor de $1.500, aunque en los kioscos suele encontrarse a $2.000. No obstante, algunos distribuidores los venden a precios aún más elevados.

En esa línea, muchos comercios minoristas tampoco pueden ofrecer el precio sugerido: acceden a paquetes por encima de ese valor y se ven obligados a trasladarlo al consumidor. Según denuncian, esto ocurre porque los canales de comercialización entre el fabricante y los kioscos están distorsionados por la concentración de la venta en pocos distribuidores.