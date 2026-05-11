Cuánto cuesta el superdeportivo de BMW de 530 caballos que ya se vende en Argentina

BMW lanzó en Argentina la nueva versión del M4 Competition Coupé con tracción integral M xDrive, más potencia y actualizaciones estéticas. El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y alcanza los 290 km/h.

El renovado BMW M4 Competition Coupé incorpora 530 caballos de fuerza, nuevas firmas lumínicas y mejoras tecnológicas en el habitáculo, con un precio de lanzamiento de u$s179.900.

Como una evolución que mejora aún más su rendimiento en todas las condiciones, el nuevo BMW M4 Competition estrena en Argentina su nueva versión con mayor potencia y retoques estéticos. Destacada por incorporar la tracción integral M xDrive (que prioriza el reparto de torque hacia el eje trasero y se puede desconectar con el modo 2WD) y los 20 hp adicionales que entrega su motor S58 de 6 cilindros en línea y tres litros, la nueva versión M4 Competition Coupé M xDrive incrementa la deportividad con 530 hp de potencia a 6.250 rpm, que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y alcanzar los 290 km/h de velocidad final limitada (gracias a la adopción del M Driver's Package).

Respecto al diseño, el nuevo modelo actualiza su estilo a través de las nuevas firmas lumínicas presentes en sus faros LED delanteros y las ópticas traseras , que poseen tecnología láser. Además, el renovado deportivo presenta nuevas llantas forjadas M, de 19 pulgadas en el eje delantero y 20 pulgadas en el trasero, y mejoras en el habitáculo, dentro del cual resaltan el nuevo volante M con base plana y tapizado de alcántara y la pantalla BMW Curved Display (con tablero digital de 12.3 pulgadas y display central 14.9 pulgadas).

Proveniente de la planta alemana de Dingolfing con grandes posibilidades de personalización que abarcan, por ejemplo, gráficos de diseño M para el capó y la tapa del baúl, el nuevo BMW M4 Competition Coupé M xDrive se comercializa en los concesionarios de la red oficial por u$s179.900, con tres años de garantía o 200.000 kilómetros.

Garantía de 3 años o 200.000 kilómetros

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BMW amplía la gama X3 en la Argentina con una nueva versión intermedia

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La ofensiva de BMW Group Argentina en el mercado local suma un nuevo capítulo con la incorporación de una variante inédita dentro de la familia BMW X3. Luego de la renovación del modelo en 2025, la automotriz refuerza su presencia en el competitivo segmento de los SUV medianos con una opción que apunta a posicionarse entre las versiones ya conocidas.

La protagonista es la BMW X3 30 xDrive M Sport, que se destaca por incorporar un sistema mild hybrid asociado a un motor naftero de cuatro cilindros. Esta configuración entrega una potencia combinada de 258 hp y un torque de 400 Nm, lo que le permite ofrecer un desempeño ágil tanto en ciudad como en ruta.

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El conjunto mecánico está compuesto por un impulsor de dos litros junto a un sistema eléctrico de 48V, complementado por la clásica tracción integral xDrive y una caja automática Steptronic de ocho marchas. Gracias a esta combinación, acelera de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h, con un consumo cercano a los siete litros cada 100 kilómetros.

Con esta incorporación, la gama local queda conformada por tres variantes bien diferenciadas: