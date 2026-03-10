La moto gana terreno como inversión de movilidad urbana: qué conviene saber al comprarla

Costo operativo, consumo, repuestos y valor de reventa pesan en la elección. Claves para evaluar una moto como inversión de uso a largo plazo.

La moto se posiciona y emerge su protagonismo como alternativa de transporte eficiente en las ciudades y muchos usuarios comienzan a evaluarla también como una inversión de uso a largo plazo

En un contexto de costos de transporte en alza y congestión creciente en las ciudades, la moto tomó un rol cada vez más relevante como solución de movilidad. El fenómeno también abrió otro debate dentro del mercado: muchos usuarios comenzaron a analizarla no solo como un vehículo, sino como una inversión de uso a largo plazo.

El crecimiento reciente del sector reflejó ese cambio de percepción. Según datos del mercado citados por ejecutivos de la industria, las ventas de motos registraron una suba cercana al 15% interanual en enero y febrero , con fuerte impulso de los modelos de entrada de gama.

El fenómeno también empezó a captar atención dentro del mercado automotor , donde la moto ganó espacio como alternativa eficiente frente a los costos de uso de otros vehículos.

Para Matías Ríos , gerente senior del negocio de motos del Grupo Corven, la expansión respondió a una combinación de factores. “La moto se consolidó como medio de transporte. El usuario encontró practicidad, costos razonables y acceso a financiamiento, por eso el mercado mantuvo una dinámica positiva”, explicó.

El ejecutivo sostuvo que el fenómeno se observa sobre todo en los modelos más accesibles, que funcionan como puerta de entrada a la movilidad propia. El mercado local arranca con motos desde alrededor de $1.500.000 y luego se fragmenta en múltiples segmentos según cilindrada, equipamiento y prestaciones.

En los modelos de mayor cilindrada, los precios escalan hasta los $10 millones o $11 millones, mientras que algunas motos de nicho y tecnología avanzada superan los u$s80.000.

El costo total, la clave de la decisión

Los especialistas del sector coinciden en que la decisión de compra debe analizarse con una mirada más amplia que el precio inicial.

Roxana L. Horn, gerente de marketing corporativo de Zanella, detalló que el comprador que piensa en una moto como inversión debe evaluar el costo total de uso. Señaló: “El primer pilar es la eficiencia. En un contexto de combustibles en ascenso, el costo por kilómetro es determinante. Modelos urbanos de baja cilindrada ofrecen consumos muy bajos y se transforman en una alternativa económica frente a otros medios de transporte”.

La ejecutiva indicó que también resulta clave la durabilidad mecánica y la facilidad de mantenimiento. Según precisó, una mecánica accesible y confiable evita que el vehículo se transforme en un gasto recurrente de taller.

Moto Zanella ZT 150 MOTOR TIPO MONOCILÍNDRICO 4T CILINDRADA 149,9 La Zanella ZT 150 equipa un motor monocilíndrico de cuatro tiempos de 149,9 cm³ y desarrolla una potencia de 11,5 HP, con un perfil orientado al uso urbano y traslados cotidianos Zanella

Horn agregó otro factor que suele pasar desapercibido: el valor del tiempo. “Una moto puede reducir los tiempos de traslado hasta un 50% frente al transporte público. Ese tiempo recuperado se traduce en productividad y calidad de vida”, afirmó.

Diferencias de costos entre segmentos

Las diferencias entre motos de baja, media y alta cilindrada también impactan en los costos de mantenimiento.

Braian Tabor, gerente de posventa del grupo Zanella, explicó que el gasto operativo se relaciona directamente con la potencia y el nivel tecnológico del vehículo. Indicó: “En los segmentos urbanos de baja cilindrada el mantenimiento resulta muy económico. Utilizan menor cantidad de aceite, neumáticos más pequeños y servicios simples, por lo que el gasto anual suele ser bajo y previsible”.

En cambio, a medida que se sube de categoría aparecen componentes más sofisticados, como frenos de mayor performance, suspensiones más complejas y neumáticos de mayor tamaño.

Ese equipamiento mejora la seguridad y el desempeño, pero eleva el costo de los servicios.

De todas formas, incluso en las motos de mayor cilindrada el gasto anual continúa por debajo del que requiere un automóvil. “Respetar los intervalos de mantenimiento evita gastos imprevistos y preserva la confiabilidad del vehículo”, subrayó Tabor.

La importancia del servicio y los repuestos

Otro aspecto decisivo en la elección de una moto es la disponibilidad de repuestos y la red de servicio técnico.

Tabor sostuvo que una unidad puede presentar buena ingeniería, pero si no cuenta con respaldo de posventa el usuario pierde previsibilidad en el uso cotidiano.

“La disponibilidad de piezas y la atención en concesionarios oficiales permiten resolver rápidamente cualquier reparación y reducir tiempos de inmovilización”, explicó.

Motos compraventa En este verano crecieron las operaciones de compraventa de motos Pexels

Además, el historial de mantenimiento en talleres oficiales impacta directamente en el valor de reventa.

Añadió: “El mercado prioriza motos con servicios registrados porque brindan mayor confianza sobre su estado”, añadió.

En esa línea, desde Grupo Corven señalaron que el negocio de repuestos forma parte central de su estrategia industrial.

Ríos explicó que el grupo tiene una larga trayectoria en el sector autopartista y trasladó esa lógica al negocio de motos. “El foco en repuestos y posventa forma parte del ADN de la compañía. Garantizar disponibilidad y servicio permite fidelizar al cliente y facilitar el cambio hacia modelos de mayor gama”, señaló.

Tecnología y seguridad

La evolución tecnológica también comenzó a influir con más fuerza en la decisión de compra. Según explicó Federico H. Vacas, presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), el perfil del comprador se volvió más exigente y técnico. "El usuario ya no miró solo potencia o diseño. Buscó seguridad, tecnología y respaldo de marca”.

Entre los sistemas que hoy funcionan como estándar aparecen el ABS, la iluminación LED y los tableros digitales.

Otras tecnologías como control de tracción, modos de conducción y conectividad con dispositivos móviles también influyen en la decisión de compra.

“La seguridad activa se convirtió en un criterio central. El comprador entiende que la potencia sin control resulta peligrosa”, señaló Vacas.

En los segmentos más avanzados aparecen además desarrollos como suspensiones electrónicas, radares de asistencia al conductor y sistemas de conectividad que permiten registrar datos del manejo.

Valor de reventa y liquidez

Otro punto que analizan los compradores es la capacidad del vehículo para conservar su valor en el tiempo. En el mercado de motos, algunos modelos mantienen mayor liquidez y rotación en el mercado de usados.

Horn indicó que los modelos de uso urbano, especialmente los de 110 centímetros cúbicos, concentran gran parte de los patentamientos.

Motos Taller Mecánico Un taller mecánico de motos en CABA: el mantenimiento periódico y la disponibilidad de repuestos influyen en el costo total de uso y en el valor de reventa de las unidades

Ese fenómeno explica que ciertos modelos mantengan valores de reventa más estables. Afirmó: “La moto se consolidó como uno de los activos de mayor liquidez dentro de su segmento. La demanda constante facilita la venta en el mercado de usados”.

Según datos de la industria, las motos tipo CUB (motos urbanas de cuadro abierto y transmisión semiautomática, como la clásica Honda Super Cub) de 110 cc concentran cerca del 60% de los patentamientos en el país.

En el mercado local, los valores de reventa de las motos muestran un comportamiento relativamente estable frente a otras alternativas de movilidad. En 2026, el vehículo se consolida como una opción eficiente frente al transporte público y el auto, y muchos usuarios comienzan a evaluarlo también desde el punto de vista patrimonial. En ese contexto, el precio de las unidades usadas suele acompañar la evolución de los costos generales, lo que permite que la moto funcione como una forma de preservar valor y evitar la descapitalización.

Diversos estudios de mercado ubican a Zanella entre las marcas con mejor valor de reventa en la Argentina. Según explicó Facundo Lippo, director comercial de la compañía, esa fortaleza facilita la rotación en el mercado de usados y ayuda a mantener el capital invertido. “La propuesta de Zanella en este sentido es clara: ofrecemos herramientas que transformen el gasto recurrente de traslado en una inversión patrimonial. Al ser la marca más valorada en el mercado de usados, garantizamos que el usuario no solo ahorre hoy, sino que proteja su patrimonio a futuro. Los modelos que mejor mantienen su precio son aquellos que, además de marca, ofrecen libertad y previsibilidad económica, permitiendo que el usuario se mantenga capitalizado en un contexto de cambio”, destacó.

Un mercado en expansión

El crecimiento reciente del mercado también responde a cambios en la movilidad urbana.

Ríos señaló que muchas personas se volcaron primero a la bicicleta durante la pandemia y luego avanzaron hacia la moto como una alternativa más eficiente para desplazarse.

El ejecutivo agregó que la congestión de tránsito y la dificultad para estacionar también impulsan el uso de motos en grandes ciudades. “La practicidad y el bajo costo operativo son factores determinantes para muchos usuarios”, afirmó.

Moto Kawasaki Grupo Corven Una Kawasaki Ninja en acción en circuito: las motos deportivas de mayor cilindrada ofrecen mayor potencia y tecnología, aunque con costos de mantenimiento y operación más elevados Grupo Corven

El sector también espera que el acceso al crédito impulse la demanda en los próximos años. Ríos sostuvo que el mercado podría mantener tasas de crecimiento cercanas al 10% o 15% anual si se consolidan las condiciones macroeconómicas y mejoran las herramientas de financiamiento.

Además, indicó que la provisión de insumos se normalizó en los últimos meses, lo que facilita la planificación productiva.

El grupo, por ejemplo, cuenta con una capacidad de producción cercana a las 20.000 unidades mensuales.

Movilidad y ahorro

En paralelo, el aumento de tarifas del transporte público también llevó a muchos trabajadores a evaluar la compra de una moto como alternativa económica.

Horn sostuvo que, en muchos casos, el ahorro en traslados puede cubrir gran parte del costo de la unidad.

“En algunas situaciones el usuario dejó de gastar en pasajes y ese dinero se transformó en la cuota de su propia moto”, explicó.

Esa lógica explica por qué muchos compradores analizan el vehículo como una inversión de uso.

Ríos concluyó: “La moto ofrece practicidad, eficiencia y movilidad propia. Si el contexto macro acompaña, el sector tiene espacio para crecer de manera sostenida en los próximos años”.