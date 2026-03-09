Los 10 vehículos 0km más vendidos en febrero en la Argentina: la lista completa de precios y modelos + Seguir en









El ranking difundido por ACARA muestra que todos los modelos del top ten vendieron menos unidades que en enero de 2026, en línea con la caída general de patentamientos registrada durante febrero.

Los modelos más vendidos en el país sufrieron un retroceso respecto a enero

Luego de la controversia entre la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y el Gobierno nacional por la difusión de las estadísticas del mercado automotor, la entidad volvió a publicar los datos del sector y dio a conocer el listado de los 10 modelos más patentados de febrero de 2026.

Los 10 vehículos 0km más vendidos en febrero Toyota Hilux – 2.212 unidades Fiat Cronos – 2.026 unidades Peugeot 208 – 1.915 unidades Ford Territory – 1.550 unidades Ford Ranger – 1.338 unidades Volkswagen Tera – 1.333 unidades Volkswagen Amarok – 1.148 unidades Volkswagen Polo – 1.096 unidades Chevrolet Tracker – 1.082 unidades Peugeot 2008 – 967 unidades En el detalle del ranking también se observa que todos los modelos del top ten registraron menos patentamientos en febrero que en enero de 2026, en línea con la caída general del mercado durante el segundo mes del año.

La Toyota Hilux, que volvió a liderar el listado, pasó de 3.413 unidades en enero a 2.212 en febrero, una baja del 35,2%. El Fiat Cronos, segundo en el ranking, también retrocedió con fuerza: cayó de 3.256 a 2.026 unidades, lo que representó una disminución del 37,8% mensual.

toyota-hilux-srx-2024-delantera La Toyota Hilux, que volvió a liderar el listado, pasó de 3.413 unidades en enero a 2.212 en febrero, una baja del 35,2%. El Peugeot 208, uno de los autos más vendidos del país, registró 1.915 patentamientos, frente a los 2.917 de enero, con una caída del 34,4%. Más pronunciado fue el descenso del Ford Territory, que pasó de 2.877 unidades a 1.550, una retracción del 46,1%.

Entre las pick ups, la Ford Ranger también mostró una baja importante: de 2.499 unidades en enero a 1.338 en febrero, lo que implica una caída del 46,5%.

En el resto del ranking, el Volkswagen Tera registró 1.333 unidades, por debajo de las 2.199 del mes previo (-39,4%), mientras que la Volkswagen Amarok pasó de 2.160 a 1.148 unidades, con una baja del 46,9%. El Volkswagen Polo también mostró un retroceso, al pasar de 1.692 patentamientos en enero a 1.096 en febrero, una caída del 35,2%. La Chevrolet Tracker, por su parte, descendió de 1.918 a 1.082 unidades, lo que representa una baja del 43,6% mensual. Finalmente, el Peugeot 2008, que cerró el top ten, registró 967 patentamientos, frente a los 1.818 del mes anterior, también con un descenso significativo.