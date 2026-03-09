Los 10 autos eléctricos más vendidos en febrero: marcas, modelos y precios

El ranking del segundo mes del año muestra qué modelos concentraron la mayor parte de los patentamientos de vehículos a batería en el país y cómo variaron sus ventas frente a enero de 2026, con subas puntuales en algunos modelos y caídas en otros.

El JMEV Easy 3, uno de los modelos más vendidos en el país

El mercado de vehículos eléctricos mantuvo en febrero de 2026 un volumen reducido pero con movimientos importantes frente a enero del mismo año . El BYD Dolphin Mini volvió a liderar con amplia ventaja, mientras que varios modelos registraron caídas respecto del mes previo y otros mostraron subas puntuales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El BYD Dolphin Mini encabezó nuevamente el ranking con 338 unidades , muy por encima de las 176 registradas en enero de 2026 , lo que implicó un crecimiento significativo de un mes a otro.

En el segundo lugar se ubicó el BYD Yuan Pro , con 98 patentamientos , aunque con una fuerte caída frente a enero , cuando había alcanzado 210 unidades .

El Chevrolet Spark eléctrico también retrocedió en la comparación mensual: pasó de 39 unidades en enero a 26 en febrero .

Algo similar ocurrió con el JMEV Easy 3 , que registró 18 unidades en febrero frente a 25 del mes anterior .

El Chevrolet Spark eléctrico también retrocedió en la comparación mensual: pasó de 39 unidades en enero a 26 en febrero.

Entre los modelos que crecieron respecto de enero aparece la Renault Kangoo E-Tech, que pasó de 2 unidades a 15, uno de los mayores aumentos mensuales dentro del ranking.

El BAIC EU5 también mostró un salto importante, al subir de 2 unidades en enero a 13 en febrero.

El Geely EX5, por su parte, duplicó su volumen mensual al pasar de 6 unidades a 12.

Otro modelo que mejoró su desempeño fue el Volvo EX30, que registró 9 unidades, más del doble de las 4 patentadas en enero.

En el tramo final del listado, el Great Wall Ora 03 creció levemente al pasar de 6 a 7 unidades, mientras que el utilitario DFSK EC35 aumentó de 1 unidad en enero a 5 en febrero.