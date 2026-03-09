El plan de un gigante automotriz para superar 1,3 millones de unidades vendidas en 2026 + Seguir en









Tras superar a Tesla en ventas durante 2025, el fabricante chino acelera su estrategia internacional con nuevos modelos, marcas y una ambiciosa meta de 1,3 millones de vehículos transferidos fuera de China en 2026.

BYD, la marca china que pisa fuerte en el mundo automotor Foto: Europa Press

La industria automotriz atraviesa una transformación acelerada impulsada por la electrificación, y uno de los protagonistas de ese cambio es el grupo chino BYD. La compañía, que hace pocos años era poco conocida fuera de Asia, cerró 2025 con el mejor resultado de su historia y logró algo que parecía improbable: superar en ventas globales de vehículos electrificados a Tesla, líder del segmento durante más de una década.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, el comienzo de 2026 dejó señales mixtas. Los resultados de febrero mostraron un escenario más desafiante, con cambios importantes en la dinámica de ventas. Según confirmó Li Yunfei, directivo del grupo BYD, la compañía se prepara para reforzar su ofensiva internacional con el objetivo de consolidarse como un actor dominante en el mercado global.

Durante el segundo mes del año, el fabricante registró 190.190 unidades vendidas, pero por primera vez en su historia reciente las ventas en el exterior superaron a las del mercado chino. En total, 100.600 vehículos se comercializaron fuera del país asiático, mientras que las entregas domésticas mostraron una fuerte contracción mensual cercana al 41%. Este escenario permitió que otro gigante chino, Geely, lo superara temporalmente en volumen total.

Objetivo global: 1,3 millones de ventas fuera de China Frente a ese contexto, la estrategia del grupo apunta a reforzar su presencia internacional. La compañía fijó como meta alcanzar 1,3 millones de unidades vendidas en el extranjero para 2026, un objetivo ambicioso que implicará ampliar su gama de productos, fortalecer el marketing global y acelerar el desembarco de nuevas marcas.

Entre las acciones previstas figura el lanzamiento de actualizaciones en modelos clave de su portfolio eléctrico, como el BYD Atto 3 y el BYD Seal, dos de los vehículos más populares del fabricante en distintos mercados. También se suma el BYD Atto 2 DM-i, un híbrido enchufable que rápidamente ganó protagonismo en España, donde ya se posicionó como uno de los PHEV más vendidos.

Otra pieza clave en la estrategia será la expansión de su marca premium Denza, que iniciará operaciones en Europa durante 2026. El plan contempla la llegada de modelos como el Denza B9 y el Denza Z9, este último presentado recientemente en China con mejoras tecnológicas que lo posicionan como uno de los eléctricos más avanzados de su segmento. byd.webp La compañía fijó como meta alcanzar 1,3 millones de unidades vendidas en el extranjero para 2026, un objetivo ambicioso que implicará ampliar su gama de productos, fortalecer el marketing global y acelerar el desembarco de nuevas marcas. En paralelo, el grupo también analiza la introducción de su marca más accesible, Fang Cheng Bao, destinada a ampliar su presencia en segmentos de precio más bajos dentro del mercado europeo. Más allá de los vehículos, el plan global incluye el desarrollo de infraestructura. La compañía planea desplegar estaciones de carga ultrarrápida capaces de recuperar hasta 400 kilómetros de autonomía en unos cinco minutos, una tecnología que podría comenzar a instalarse en mercados internacionales a partir de finales de 2026. Otro movimiento estratégico será el inicio de la producción en Europa. La nueva planta del grupo en Hungría ya comenzó a ensamblar unidades piloto del BYD Dolphin Surf, y la producción en serie se espera después del verano europeo. Fabricar en el continente permitirá reducir costos logísticos y evitar parte de los aranceles que actualmente enfrentan los autos importados desde China. Con estas iniciativas, BYD busca consolidar su transformación en un actor global de la movilidad eléctrica. Si el crecimiento internacional se mantiene, la meta de 1,3 millones de exportaciones podría no solo ser alcanzable, sino incluso superarse en los próximos años.