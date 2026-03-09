Fuerte crecimiento de las motos: los patentamientos tuvieron una suba interanual del 72% + Seguir en









El segmento de motovehículos mantiene un fuerte dinamismo en la Argentina. Las ventas registraron un importante crecimiento interanual y consolidaron un arranque de año con cifras muy por encima de las de 2025.

El mercado de motos avanza en la Argentina

El mercado de motos en el país continúa mostrando señales de recuperación. De acuerdo con los datos difundidos por la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante febrero se patentaron 70.799 unidades, lo que representa un incremento del 72,3% respecto del mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 41.085.

Si se compara con enero de 2026, cuando se habían patentado 68.742 motos, el crecimiento mensual fue del 3%, lo que confirma la continuidad de la tendencia positiva del sector.

Con estos números, el acumulado de los dos primeros meses del año alcanzó 139.541 unidades, un volumen que implica una suba del 39,1% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 100.319 motovehículos.

Más usuarios se incorporan a la movilidad en moto El presidente de ACARA, Sebastián Beato, explicó que el crecimiento responde en gran parte a la incorporación de nuevos usuarios al mercado.

“Observamos que mucha gente se está sumando al mercado de la movilidad mediante la adquisición de un motovehículo, ya sea para trabajar de forma autónoma o como medio de transporte familiar”, señaló. En ese sentido, destacó que la mayor demanda se concentra en los modelos de menor cilindrada, una tendencia que, según anticipó, podría sostenerse en los próximos meses.

Cambios entre las marcas líderes En el ranking de marcas se registraron algunas modificaciones respecto de enero. Honda mantuvo el liderazgo del mercado con 13.464 unidades patentadas, seguida por Gilera, que alcanzó 8.835. En el tercer lugar se ubicó Motomel, con 8.657 unidades. Honda-Wave-110-Gris-Nardo(1) Honda mantuvo el liderazgo del mercado con 13.464 unidades patentadas. La principal novedad fue el ingreso de Keller al cuarto puesto con 6.830 patentamientos, desplazando de esa posición a Zanella, que quedó sexta. El quinto lugar continuó en manos de Corven, con 6.112 unidades registradas. Los modelos más vendidos En el ranking de modelos también se registró un cambio respecto del mes anterior. La Honda Wave 110 volvió a liderar el mercado con 6.676 unidades, seguida por la Gilera Smash, que alcanzó 6.207. El tercer puesto fue para la Keller KN 110-8, con 5.712 patentamientos, modelo que recuperó posiciones y desplazó a la Motomel B110, que quedó cuarta con 4.708 unidades, en una competencia muy ajustada que se mantiene desde hace varios meses. En el quinto lugar se ubicó nuevamente la Corven Energy 110, con 3.804 unidades, manteniendo la misma posición que había ocupado durante noviembre, diciembre y enero.

