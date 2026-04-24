Fuerte salto de los autos híbridos y eléctricos en la Argentina: récord histórico en el primer trimestre + Seguir en









Según datos de ACARA, los patentamientos de vehículos con motorización alternativa crecieron más de 300% y alcanzaron su nivel más alto desde que se introdujeron estas tecnologías.

Los autos eléctricos avanzan a paso firme en el país Depositphotos

El mercado automotor argentino muestra señales claras de transformación. De acuerdo al último informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina, dependiente de ACARA, durante el primer trimestre de 2026 se patentaron 19.867 vehículos con motorización alternativa, entre híbridos y eléctricos puros.

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El dato no solo refleja un crecimiento significativo, sino que marca un hito: representa un aumento del 313,2% respecto al mismo período de 2025, cuando se habían registrado 4.808 unidades. De esta manera, se consolida como el mejor arranque de año para este tipo de tecnologías en el país.

El cambio de tendencia en el mercado de eléctricos El crecimiento de la electromovilidad responde a múltiples factores, entre ellos una mayor oferta de modelos, avances tecnológicos y un cambio progresivo en las preferencias de los consumidores. En ese escenario, los vehículos híbridos continúan liderando el proceso de adopción, aunque los eléctricos puros comienzan a ganar terreno.

Dentro del ranking, el modelo más patentado fue el Ford Territory híbrido, que alcanzó 2.392 unidades y una participación del 12% del total. De esta manera, logró desplazar al Toyota Corolla Cross, que había encabezado los informes anteriores.

SIOMAA. Informe Electromovilidad. 1Q2026 1

El informe del SIOMAA también incluye un análisis detallado sobre la evolución del sector, con datos segmentados por tipo de motorización, origen de los vehículos y desempeño por modelo. Además, incorpora gráficos y conclusiones que permiten entender el avance sostenido de estas tecnologías en el mercado local. Con estos números, la Argentina se suma lentamente a una tendencia global en la que la electrificación del parque automotor gana protagonismo, aunque todavía con desafíos por delante en materia de infraestructura, costos y desarrollo del ecosistema.