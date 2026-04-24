Autos eléctricos: qué modelo lideró el segmento en el primer trimestre + Seguir en









Los patentamientos de vehículos electrificados crecieron más de 300% en el primer trimestre y dejaron un nuevo líder en el ranking del mercado argentino.

La actividad de los autos eléctricos se mantiene en alza Imagen: Freepik

El mercado de autos con motorización alternativa sigue acelerando en la Argentina. Según el informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina de ACARA, durante el primer trimestre de 2026 se patentaron 19.867 unidades entre híbridos y eléctricos puros.

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El crecimiento fue contundente: un 313,2% más que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 4.808 unidades, marcando así el mejor desempeño histórico desde la llegada de estas tecnologías al país.

El modelo eléctrico que lidera el segmento En este contexto, el gran protagonista fue el Ford Territory híbrido, que se convirtió en el modelo más patentado con 2.392 unidades, alcanzando una participación del 12% del total. Con este desempeño, logró superar al Toyota Corolla Cross, que había liderado los reportes anteriores.

Territory Hybrid-2 En este contexto, el gran protagonista fue el Ford Territory híbrido, que se convirtió en el modelo más patentado con 2.392 unidades, alcanzando una participación del 12% del total.

El dato confirma no solo el avance de la electrificación, sino también un cambio en las preferencias del público, con mayor protagonismo de los SUV híbridos dentro de un segmento en plena expansión.