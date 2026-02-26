Las marcas chinas superaron los 13 millones de autos eléctricos e híbridos vendidos + Seguir en









El crecimiento interanual fue del 23,88% y consolida el liderazgo de BYD, mientras consultoras proyectan que en 2026 podrían superarse las 16 millones de unidades.

Las marcas chinan dominan el planeta automotor

Las automotrices chinas cerraron 2025 con un desempeño histórico en el segmento de NEV (New Energy Vehicles), que incluye autos eléctricos puros e híbridos. Según un informe elaborado por la consultora mexicana BIsual, las ventas globales alcanzaron las 13.106.653 unidades, frente a las 10.580.075 registradas en 2024.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El salto interanual fue del 23,88%, con un acumulado de 23,6 millones de vehículos en los últimos dos años.

Marcas líderes de autos eléctricos En el ranking por volumen total, BYD volvió a liderar cómodamente con 4,6 millones de unidades (+7,68%), seguida por Geely (1,69 millones), SAIC (1,64 millones) y Changan (1,2 millones). También mostraron fuertes avances Chery, Dongfeng y GAC, todas con crecimientos superiores al 45%.

En eléctricos puros, BYD comercializó 2,85 millones de unidades, mientras que en híbridos sumó 1,74 millones. Detrás se ubicaron Geely y SAIC en ambos apartados.

china-byd En eléctricos puros, BYD comercializó 2,85 millones de unidades, mientras que en híbridos sumó 1,74 millones. Detrás se ubicaron Geely y SAIC en ambos apartados. De acuerdo con Jesús A. Rodríguez Albornoz, titular de BIsual, si se mantiene la actual tasa de expansión, en 2026 las marcas chinas podrían superar los 16,2 millones de vehículos vendidos. Además, destacó que en Latinoamérica la penetración de estas automotrices ya alcanza el 85%, con una ofensiva creciente de grupos como Changan, Dongfeng y GAC.

El fenómeno confirma que China no solo domina su mercado interno, sino que amplía su influencia global en movilidad eléctrica.