Las dos marcas que lideran el ranking de autos eléctricos en China y desplazan a Tesla y BYD + Seguir en









Los modelos accesibles de las firmas encabezaron las ventas en el mayor mercado mundial de vehículos a batería. A su vez, la empresa de Elon Musk y el gigante chino retrocedieron en volumen frente al avance de las propuestas de menor precio.

El mercado automotor chino mueve sus fichas en el ranking de ventas

La competencia en el mercado chino de vehículos eléctricos alcanzó un nuevo nivel en 2025 y dejó un dato contundente: los modelos de entrada dominaron el ranking anual de ventas. Según estadísticas elaboradas por una unidad del Centro de Investigación y Tecnología Automotriz de China, las propuestas de Geely Auto y Wuling Motor Holdings superaron con claridad a las opciones más costosas de Tesla y BYD.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuáles fueron los modelos más vendidos en China El gran protagonista fue el Geely Xingyuan EV, que registró más de 459.000 unidades comercializadas durante el año, un salto exponencial frente a las 52.570 vendidas en 2024. El modelo, con un precio que oscila entre 68.800 y 98.800 yuanes (aproximadamente entre u$s9.960 y u$s14.300), se posicionó como el eléctrico más vendido del país.

En segundo lugar quedó el Wuling Mini EV, también dentro del segmento de menos de 100.000 yuanes. Este citycar logró 427.000 unidades, con un crecimiento interanual del 55%, consolidando la fuerte demanda por vehículos urbanos y accesibles.

geely china El Geely Xingyuan EV registró más de 459.000 unidades comercializadas durante el año. El tercer puesto fue para el Tesla Model Y, que pese a mantenerse en el podio, sufrió una caída cercana al 21% interanual, con 382.300 unidades. La baja se produjo incluso después de que la automotriz estadounidense implementara planes de financiación y facilidades de pago para sostener el volumen de ventas. El SUV eléctrico de Tesla se ubica en una franja de precio considerablemente más alta, entre 260.000 y 310.000 yuanes.

Por su parte, el BYD Seagull, que en 2024 había sido el segundo eléctrico más vendido, descendió al cuarto lugar tras una retracción del 31%, con 307.000 unidades entregadas.

El escenario refleja una competencia cada vez más agresiva, en un contexto donde las autoridades chinas pidieron moderar la guerra de descuentos ante presiones deflacionarias. En lugar de rebajas directas, el gobierno alentó a las automotrices a ofrecer versiones mejoradas a precios ajustados y programas de financiación subsidiada de hasta siete años. La tendencia confirma que, en el mayor mercado global de eléctricos, el precio y la eficiencia siguen siendo determinantes frente a las marcas de mayor posicionamiento internacional.