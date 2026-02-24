El volante tipo "yoke" de Tesla divide a la industria y enfrenta nuevas restricciones de parte del gran mercado asiático

El volante rectangular de Tesal que pone en duda a las regulaciones de mercados, como el de China.

El volante tipo "yoke" de Tesla generó una revolución en el diseño de y la industria hace unos años. La empresa liderada por Elon Musk introdujo este componente en sus modelos, reemplazando el volante circular convencional por una estructura rectangular , que recuerda a los controles de las aeronaves.

El cambio hacia este diseño no convencional responde a la visión de Tesla sobre el futuro de la conducción. La compañía apuesta por un sistema que prioriza la integración con tecnologías de asistencia al conductor y conducción autónoma. Sin embargo, esta innovación no está exenta de polémicas y cuestionamientos sobre su funcionalidad y seguridad.

El volante tipo "yoke" se caracteriza por su forma rectangular y la ausencia de un aro superior completo. Tesla argumenta que este diseño mejora la visibilidad de la pantalla central y facilita la interacción con los sistemas de conducción autónoma.

Además, integra todos los comandos que normalmente se encuentran en los periféricos de la columna de dirección. La empresa sostiene que, en un futuro cercano, los vehículos no requerirán volantes tradicionales, ya que la tecnología de conducción autónoma avanzada reducirá la necesidad de intervención humana.

El origen de este concepto se remonta a los primeros automóviles , que utilizaban palancas similares a joysticks para controlar la dirección. Con el tiempo, el volante circular se impuso por su capacidad para ofrecer mayor precisión y control, especialmente en vehículos de alta velocidad. Sin embargo, Tesla busca reinventar esta dinámica con un enfoque más tecnológico y minimalista.

El caso de China y las restricciones a diseños no convencionales

China analiza la implementación de nuevas normativas de seguridad que podrían prohibir el uso de volantes tipo "yoke" a partir de 2027. El borrador del estándar GB 11557-202X, ya aprobado, exige pruebas de impacto en puntos específicos del volante, incluyendo áreas que no existen en el diseño rectangular. Esto sería un desafío para Tesla y otros fabricantes que adoptaron este tipo de volantes, como Jiyue o IM Motors.

El principal problema radica en la seguridad. En caso de accidente, el airbag podría no desplegarse correctamente debido a la forma irregular del volante. Según informes de Autohome, el 46% de los conductores involucrados en accidentes con este diseño sufrieron lesiones al chocar contra el cuadro de mandos o la columna de dirección. Esta situación llevó a las autoridades chinas a reconsiderar la homologación de estos volantes, priorizando la protección de los ocupantes.

tesla-model-x-plaid-04

Otras marcas que experimentan con volantes no circulares

Tesla no es la única empresa que explora alternativas al volante tradicional. Toyota desarrolló el sistema "One Motion Grip", basado en tecnología “steer-by-wire”, que elimina la conexión mecánica entre el volante y las ruedas sustituyéndola por un comando electrónico, cómo un volante de videojuegos.

Este sistema se ofrece como opción en los modelos Toyota bZ4X y Lexus RZ 450e, que se comercializan en Europa y Estados Unidos y promete mayor precisión y adaptabilidad en la conducción.

Renault también presentó un prototipo con un volante de estilo aeronáutico en su concepto Scénic Vision, anticipando un cambio en el diseño de sus futuros vehículos. Peugeot, por su parte, introdujo el volante "Hypersquare" en su prototipo Polygon Concept, que combina un diseño futurista con tecnología avanzada de asistencia al conductor.