China condenó el aumento de aranceles de Donald Trump tras el fallo de la Corte Suprema de EEUU

El gigante asiático aseguró a través de su Ministerio de Comercio que está siguiendo de cerca las políticas económicas del mandatario estadounidense.

China presta atención a las políticas arancelarias de Trump luego de que la Corte Suprema fallara en su contra. Depositphotos

A partir del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles aplicados bajo poderes de emergencia por parte de su presidente, Donald Trump, China está llevando una "evaluación exhaustiva" de la sentencia, la cual consideró perjudicial, e instó a EEUU a levantar las "medidas arancelarias unilaterales" sobre sus socios comerciales.

Los comentarios de China provienen de su Ministerio de Comercio, que analizó la resolución del tribunal estadounidense, la cual anuló muchos de los aranceles que utilizó en su guerra comercial, incluidos algunos contra el propio país asiático.

“Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% anunciados el día anterior hasta el nivel totalmente autorizado del 15%”, escribió Trump en su red Social Truth, como respuesta a la decisión de la Corte Suprema, la cual calificó como “ridícula” y “extraordinariamente antiestadounidense”.

El viernes, desde el Despacho Oval, Trump había firmado una orden ejecutiva que establecía un nuevo arancel global del 10%, conocido como Sección 122. El mismo está previsto para entrar en vigencia el 24 de febrero por un período inicial de 150 días, con exenciones sectoriales, entre ellas la industria farmacéutica y los bienes que ingresan al país en el marco del acuerdo con México y Canadá.

Qué dice China del fallo de la Corte Suprema de EEUU sobre los aranceles de Trump "Los aranceles unilaterales de Estados Unidos (...) violan las normas comerciales internacionales y la legislación nacional estadounidense, y no benefician a ninguna de las partes", afirmó el ministerio chino.

Trump Xin CHINA aranceles La discusión sobre los aranceles marcarán la agenda para ambos países, en el marco de la esperada visita de Trump a China a finales de marzo y principios de abril, ‌cuando se reunirá con su par chino, Xi Jinping. "La cooperación entre China y EEUU es beneficiosa para ambas partes, pero la lucha es perjudicial", señalaron desde la cartera de comercio. Asimismo, aseguró: "China seguirá prestando mucha atención a esta cuestión y salvaguardando ‌firmemente sus intereses".