Las muertes por siniestros viales disminuyen en el mundo, pero persisten en países pobres + Agregar ámbito en









Un estudio internacional reveló que las tasas de lesiones y fallecimientos por accidentes de tránsito cayeron en las últimas décadas. Sin embargo, la mayoría de las muertes aún se concentra en naciones de bajos ingresos, donde las medidas de seguridad son más limitadas.

Los siniestros viales mundiales bajaron en los últimos años

Un nuevo informe internacional confirmó una tendencia positiva a nivel global: las muertes y lesiones por siniestros viales disminuyeron en las últimas décadas. Sin embargo, este avance no se distribuye de manera uniforme y continúa evidenciando fuertes desigualdades entre países.

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Según un estudio publicado en The Lancet Public Health, las tasas de fallecimientos y lesiones en accidentes de tránsito cayeron más de un 30% entre 1990 y 2023. Aun así, el informe advierte que los resultados varían considerablemente según el nivel de ingresos de cada país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también difundió datos que refuerzan esta tendencia: las muertes por siniestros viales descendieron un 21% entre 2011 y 2025. No obstante, el problema sigue siendo grave, ya que los accidentes de tránsito provocaron más de 1,1 millones de muertes en el último año y continúan siendo la principal causa de fallecimiento entre jóvenes de 5 a 29 años.

Desigualdad en la seguridad vial Uno de los puntos más relevantes del informe es la marcada diferencia entre regiones. Si bien los países de mayores ingresos registran más lesiones, cerca del 90% de las muertes ocurre en naciones de bajos recursos.

Esto se explica, en gran medida, por la falta de infraestructura y de políticas de seguridad adecuadas. En muchos de estos países, el crecimiento del parque automotor no fue acompañado por normativas estrictas, controles efectivos o tecnologías de protección en los vehículos.

Uno de los puntos más relevantes del informe es la marcada diferencia entre regiones. Si bien los países de mayores ingresos registran más lesiones, cerca del 90% de las muertes ocurre en naciones de bajos recursos. Elementos básicos como el uso obligatorio del cinturón de seguridad, la presencia de airbags o los sistemas avanzados de asistencia a la conducción son más habituales en economías desarrolladas, lo que reduce significativamente el riesgo de muerte en caso de accidente. Tendencias y desafíos actuales El informe también destaca situaciones particulares en algunos países. En Estados Unidos, por ejemplo, las muertes por siniestros viales aumentaron durante la última década y alcanzaron un pico en 2021, aunque en los últimos años comenzaron a descender nuevamente. Entre los factores que influyen en la siniestralidad, los especialistas señalan el crecimiento del uso de vehículos más grandes, como SUVs y pick ups, y el aumento de las distracciones al volante, especialmente por el uso del teléfono celular. Los investigadores remarcan que los resultados de los accidentes no dependen únicamente del impacto en sí, sino también de los sistemas de prevención y protección disponibles. En este contexto, la seguridad vial continúa siendo una prioridad global. Organismos internacionales impulsan nuevas estrategias para reducir la mortalidad, con el objetivo de mejorar la infraestructura, fortalecer las regulaciones y promover conductas de conducción más seguras. A pesar de los avances registrados, el desafío sigue vigente: reducir la brecha entre países y avanzar hacia un sistema de movilidad más seguro para todos.

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