SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
21 de julio 2026 - 11:00

Toyota renueva el Corolla con más tecnología y diseño deportivo

La marca japonesa presentó en Estados Unidos una nueva evolución del Corolla Hatchback, que suma mejoras en conectividad, equipamiento y diseño, manteniendo su propuesta ágil y eficiente dentro del segmento compacto.

El nuevo Toyota Corolla ya está disponible en EEUU

El nuevo Toyota Corolla ya está disponible en EEUU

La gama continúa organizada en versiones SE y XSE, pero ahora con mayor protagonismo de la digitalización. El modelo suma nuevos tableros de instrumentos y una pantalla central más grande, lo que permite mejorar la conectividad y el acceso a funciones del vehículo. También se agrega un paquete opcional que combina ambos elementos para ofrecer un nivel superior de tecnología.

Informate más

En el exterior, el rediseño es sutil pero efectivo: aparecen nuevas opciones de color, combinaciones bitono y llantas de mayor tamaño, que refuerzan el carácter deportivo del hatchback.

Plataforma conocida y comportamiento dinámico

El modelo mantiene la arquitectura TNGA-C, reconocida por su equilibrio entre confort y comportamiento dinámico. La puesta a punto de las suspensiones y el bajo centro de gravedad permiten una conducción estable y ágil, especialmente en entornos urbanos y rutas.

En el exterior, el rediseño es sutil pero efectivo: aparecen nuevas opciones de color, combinaciones bitono y llantas de mayor tamaño, que refuerzan el carácter deportivo del hatchback.

En el exterior, el rediseño es sutil pero efectivo: aparecen nuevas opciones de color, combinaciones bitono y llantas de mayor tamaño, que refuerzan el carácter deportivo del hatchback.

En cuanto a la mecánica, no hay cambios: el Corolla Hatchback sigue utilizando un motor 2.0 litros naftero de 169 CV, combinado con una caja automática CVT. Este conjunto prioriza la eficiencia, aunque incorpora funciones que simulan cambios de marcha para brindar una sensación más deportiva al volante.

Interior más equipado y confortable

Puertas adentro, el foco está puesto en el confort y la tecnología. Los materiales y terminaciones buscan elevar la calidad percibida, mientras que las versiones más equipadas incorporan asientos con regulación eléctrica, tapizados premium y calefacción.

El diseño del habitáculo mantiene una orientación práctica, con buena ergonomía y un sistema multimedia actualizado que centraliza la mayoría de las funciones del vehículo.

Más seguridad en toda la gama

Uno de los puntos fuertes del modelo es la inclusión de serie del paquete Toyota Safety Sense 3.0, que reúne asistentes a la conducción como el sistema de precolisión, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales.

Con esta actualización, el Corolla Hatchback busca consolidarse como una alternativa equilibrada dentro de su segmento, combinando tecnología, eficiencia y un enfoque dinámico, en línea con las tendencias actuales del mercado internacional.

Te puede interesar

Otras noticias